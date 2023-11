Ploeterbad in de zomer van 2024 op Zeebrugs strand?

Krijgt het Zeebrugse strand in de zomer van 2024 een ploeterbad? De dam die in augustus voor het festival WECANDANCE geplaatst werd houdt stand, daarachter heeft zich een vijvertje gevormd.

Dat vijvertje noopte raadslid An Braem (VB) om tijdens de Brugse gemeenteraad te vragen om dichter bij de strandcabines een ploeterbad voor kleuters aan te leggen in de zomer van 2024 op het Zeebrugse strand.

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) liet de deur op een kier: “Een echt getijdenbad is geen optie. Studenten bouwkunde van de KULeuven hebben dit op onze vraag bestudeerd. een getijdenbad zou om jaarlijks moeten verlegd worden wegens de verzanding van Zeebrugge. Dat zou teveel kosten.”

Dam

“Een dam aanleggen op een andere plaats? We onderzoeken het, maar er zijn voorwaarden aan verbonden. Reliëfwijzigingen vereisen een omgevingsvergunning. We hebben ook het advies nodig van Natuur en Bos wegens mogelijk effect op de waterhuishouding op de duinen die zich aan het vormen zijn tussen de Londenstraat en de surfclub.”

“Dicht bij de cabines kan niet. En er zal moeten gezorgd worden voor natuurlijke verversing van het water, want stilstaand water is een bron van besmetting. dat is uiterst gevaarlijk voor kleuters in een ploeterbad…”, aldus Dirk De fauw.