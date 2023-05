Plezier voor jong en oud tijdens Week van de Opvoeding in Roeselare

Binnenkort vindt de Week van de Opvoeding plaats. Deze jaarlijkse campagne zet opvoeden en ouderschap in de spotlights. Want groot worden en opvoeden gaat niet vanzelf. In Roeselare zijn er van 10 tot 23 mei tal van activiteiten voor (groot)ouders en kinderen.

De campagne geeft de deelnemende organisaties die ouders ondersteunen in het opvoeden de kans om zich laagdrempelig te tonen aan ouders die het aanbod nog niet kennen. “Tijdens Week van de Opvoeding zetten we gezinnen in onze stad centraal, om zo het belang van opvoeden en de waarde van ouderschap te benadrukken. Met de gezinsactiviteit op zondag 14 mei geven we gezinnen de kans om samen een leuke dag te beleven”, aldus schepen Michèle Hostekint.

Programma

Blikvanger is dus de gezellige gezinsactiviteit op zondag 14 mei, georganiseerd door Huis van het Kind Roeselare. Aan het plein aan de Kanunnik Duboisstraat kunnen kinderen er een totebag maken, boomklimmen, een blote voetenpad bewandelen en veel meer.

Daarnaast zijn er van 10 tot 23 mei nog verschillende andere activiteiten, zoals dieren fotozoektocht, ouder-kind workshop rond zelfvertrouwen, zaadbommen maken, lezing over zwanger zijn en bevallen, tutje afgeven aan de tutjesboom…

Het volledig programma vind je op huisvanhetkindroeselare.be. De meeste activiteiten zijn gratis. Voor sommige activiteiten moet je vooraf inschrijven.