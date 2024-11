Plafond gemeenteraadszaal wordt na twee jaar hersteld

Ruim twee jaar nadat het plafond van de gemeenteraadszaal instortte, wordt gestart met de herstelling. De gemeente neemt meteen ook de gelegenheid te baat om de ruimte te moderniseren.

Het plafond van de raadzaal kwam begin juli 2022 naar beneden, kort nadat er een vergadering had plaatsgevonden waarop ook burgemeester Ria Beeusaert-Pattyn (CD&V) aanwezig was. De burgermoeder bleef na de vergadering nog even napraten met twee medewerkers. “Vijf minuten nadat we vertrokken waren, kwam het plafond naar beneden”, vertelde de burgemeester toen. “Ik denk dat we enorm veel geluk hebben gehad.” De gemeenteraden gingen een aantal maanden noodgedwongen door in ontmoetingscentrum De Schouw. De raadzaal werd pas in februari 2023 opnieuw in gebruik genomen. “We namen de zaal toen niet eerder in gebruik omdat alles eerst op verzekeringsvlak afgehandeld moest worden, zodat we zeker waren dat we er opnieuw terechtkonden”, weet schepen van Openbare Werken Steven Kindt (CD&V). “Het verzekeringsdossier werd al een tijdje geleden afgesloten. De verzekering keert ons 79.904,17 euro uit.”

Moderniseren

De plannen voor de renovatie van de zaal worden op 183.766,26 euro (btw inbegrepen) geraamd. “We voeren niet alleen de herstelling uit, maar nemen meteen de gelegenheid te baat om de bestaande ruimte te moderniseren voor wat betreft de elektriciteitsvoorziening, de architectuur met inbegrip van thermische en akoestische isolatie, de verwarming, ventilatie en airco. De dakstructuur van de raadzaal zal ook zichtbaar blijven, weliswaar mooier afgewerkt dan nu het geval is. De raming van de werken bedraagt 183.766,26 euro inclusief btw, maar we krijgen dus van de verzekering een bedrag van 79.904,17 euro uitgekeerd.” De werken starten normaal op 4 november en zouden begin januari af moeten zijn. De gemeenteraden zullen tot dan opnieuw plaatsvinden in oc De Schouw. Ook de installatie van de nieuwe gemeenteraad zal niet in de raadszaal doorgaan.