Pittem maakt publieke plaatsen rookvrij

Op 31 december 2024 treedt de wetswijziging over de uitbreiding van de rookverboden in werking. Door die wijziging worden omgevingen waar kinderen en jongeren komen, zoals kinderboerderijen, speelterreinen, attractieparken, dierentuinen en sportterreinen, rook- en dampvrij. Daarnaast moeten onder andere sportevenementen, in- en uitgangen van zorg- en onderwijsinstellingen en openbare bibliotheken een rookvrije zone van 10 meter hanteren.

Het gemeentebestuur van Pittem gaat nog een stapje verder en maakt vanaf 1 januari 2025 alle gemeentelijke gebouwen en terreinen rook- en dampvrij. Bezoekers en medewerkers kunnen enkel roken in de daarvoor voorziene rookzones.

Generatie Rookvrij

Het gemeentebestuur van Pittem sluit zich hiermee aan bij het initiatief Generatie Rookvrij dat zich inzet om kinderen en jongeren te beschermen tegen tabaksrook. De gemeente maakte eerder al de sportsite rookvrij. Vanaf 1 januari 2025 volgen naast alle speelterreinen en jeugdlokalen ook het gemeentehuis, de openbare bibliotheek (Pittem en Egem) en de gemeentelijke zalen (cc Het Buurthuis, De Fontein, De Magneet, ontmoetingsruimte Eikeldreef, zaal Broeders Maristen en het dienstencentrum). De scholen, zorginstellingen en privésportinitiatieven op het Pittemse en Egemse grondgebied ontvingen in de loop van de maand november een mailing van het gemeentebestuur met voorbeeldbrieven en drukbestanden van signalisatiemateriaal om zich voor te bereiden op de uitbreiding van de rookverboden. “Wij willen een veilige en gezonde omgeving creëren waar kinderen en jongeren niet in aanraking komen met tabaksrook. Het is een kleine moeite, maar met een grote impact op de gezondheid van de komende generaties. Samen zorgen we ervoor dat Pittem en Egem een voorbeeld zijn binnen Generatie Rookvrij. Hiermee zetten we een belangrijke stap richting een gezondere toekomst voor iedereen”, besluit Annick Debonné, schepen van Zorg en Welzijn. (SM)