PitBox van Pittemse 11.11.11-comité komt er nu in twee versies: “Doos vol verse producten”

Het najaar is traditioneel het moment dat het Pittemse 11.11.11-comité met een aantal activiteiten geld in kas probeert te krijgen. Sinds twee jaar werden de omhalingen aan de deur vervangen door de PitBox, die dit jaar in twee versies zal te verkrijgen zijn.

“Bedelen aan de deur om wat euro’s in de collectebus te stoppen, is niet meer van deze tijd en we zijn daar twee jaar geleden mee gestopt”, steekt voorzitter Geert Storme van wal. “Niet alleen wij hebben onze doelen bijgesteld, ook 11.11.11 nationaal heeft dit gedaan. De rol van een organisatie als de onze is nu vooral te investeren in de steun aan changemakers, mensen die overal ter wereld aan de kar trekken voor een duurzame en structurele verandering. Dit najaar ligt de klemtoon op klimaatonrecht. De klimaatcrisis treft immers vooral die mensen of landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn en die weinig middelen hebben om er iets aan te doen. Daarom financieren we lokale organisaties in Latijns-Amerika, Afrika en Azië die proberen de klimaatuitdaging de baas te worden.”

Goede werkgroep

“Net zoals bij veel zaken begint de steun bij een goed team, dat zijn schouders onder de initiatieven wil steken. Dat is in Pittem gelukkig geen probleem. Al meer dan 50 jaar is het 11.11.11-comité Pittem-Egem actief en nog steeds hebben we een gemotiveerde groep. Via een financieel budget ondersteunt de gemeente onze werking. Om onze werking bekend te maken bij het grotere publiek namen we de voorbije jaren deel aan de Korte Ketenmarkt. Het gaat hier immers om een eerlijke prijs voor lokale producten, die rechtstreeks aan de verbruiker verkocht worden, zonder dure transportkosten en woekerwinsten. Uiteraard blijft er geld nodig om onze doelen te bereiken. Op dat vlak is onze 11.11.11-quiz een vaste bron van inkomen. Tot 2020 bracht ook onze Tripel XI³ een aardige duit in het zakje, maar dit hebben we overgedragen naar de collega’s uit Hoboken. Ten slotte hebben we sinds 2020 onze PitBox, die qua opbrengst de deur aan deur omhalingen zeker vervangt. Dit alles heeft ervoor gezorgd dat we vorig jaar 5.262,53 euro wisten binnen te halen, wat neerkomt op 0,79 euro per inwoner. We blijven hopen ooit één euro per inwoner te halen.”

Twee types boxen

“Vorig jaar verkochten we 240 boxen, goed voor een opbrengst van 2.170 euro. We kregen wel de opmerking dat onze box van vorig jaar te groot was voor een alleenstaande. Daarom zijn er dit jaar twee versies. Er is een mini aan 11 euro en een maxi aan 16 euro. Beiden zitten boordevol verse voedingsproducten, gekweekt in en op Pittemse bedrijven en waarvoor wij een eerlijke prijs betalen. Wie de boxen aankoopt, ondersteunt hiermee niet alleen onze lokale producenten, maar bespaart ook zelf wat. In de boxen zit een waaier aan groenten, maar ook eieren, fruit, aardappelen, droge worsten en zelfs taartjes. Voor elk wat wils.”

De boxen bestel en betaal je tot zondag 6 november online via www.pitbox8740.be. De boxen kan je op vrijdag 11 november afhalen in zaal De Magneet tussen 11 en 14 uur. Info op pitbox8740@gmail.com.