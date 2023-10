Pippa Dewilde, Maxim Schaerlaekens en Erna Burkey zijn de beste garnaalpellers

Garnaalliefhebbers vierden een hoogdag tijdens de Dag van de Garnaal in Nieuwpoort. De stedelijke Vismijn stond centraal in dit garnaalspektakel. Het hoogtepunt was de garnaalpelwedstrijd, waarbij 30 deelnemers streden om de titel van Nieuwpoorts garnaalpelkampioen. Dit jaar werd voor het eerst ook een gratis juniorwedstrijd georganiseerd, met aparte categorieën voor 6 tot 10-jarigen en 10 tot 15-jarigen.

Bij de volwassenen kregen de deelnemers een halve kilo garnalen om te pellen binnen een tijdsbestek van 45 minuten. Erna Burkey wist als eerste klaar te zijn en behaalde een indrukwekkende 220 gram aan gepelde garnalen. Ze won daarmee de titel en een zalmpakket. Arnel Lemaire behaalde het hoogste soortelijk gewicht van 223 gram uit de gepelde garnalen. Alle volwassen deelnemers ontvingen ook een bon ter waarde van 15 euro. Bij de juniorwedstrijd kregen de jongere deelnemers een sint-jakobsschelp met ongeveer 100 gram garnalen om te pellen binnen een kwartier. Snelheid was hier van groot belang en de winnaars waren Pippa Dewilde (9) en Maxim Schaerlaekens (11). Ze werden beloond met een doos Clicformers-blokken als prijs. Alle deelnemers ontvingen een Gust en Zoë-doeboek als aandenken.

Het Nieuwpoorts kampioenschap garnaalpellen gaat terug tot de vorige eeuw en wordt nog steeds jaarlijks gehouden, met zelfs leden van het schepencollege die deelnemen. Schepen Jos Decorte behaalde een 15de plaats onder 30 deelnemers en pelde 217 gram uit een halve kilo garnalen. (PG/foto IV)