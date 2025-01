“Pionier in West-Vlaanderen”: twee Demiclowns in woonzorgcentrum De Oever

Sedert enkele maanden zijn in woonzorgcentrum De Oever twee Demiclowns actief, een rol die wordt opgenomen door ergotherapeuten Isabel De Mey en Liesbeth Delbeke. Demiclowns stimuleren personen met dementie om rollen aan te nemen uit hun leven die verloren zijn gegaan of niet meer tot uiting komen waardoor de persoon opnieuw zeggenschap ervaart. De Oever is volgens directeur Kevin Vanhauwaert een pionier van de ‘Demiclownmethode’ in onze provincie.

“Nadat onze contactclown gestopt was in De Oever hebben we de Demiclowns gecontacteerd”, vertelt ergotherapeute Isabel De Mey, alias Demiclown Lumi. “De vzw Demiclowns is ontstaan in Gent en is een sociale onderneming die personen met dementie mentaal welzijn verleent en opleidingen biedt aan verzorgers en hun omgeving.” “De Demiclowns ontstonden toen twee studentes dramatherapie hun bachelorproef moesten maken”, pikt ergotherapeute Liesbeth Delbeke, alias Demiclown Lila, in. “Hun beide oma’s kampten met dementie. Ze wilden iets doen voor hen en andere personen met dementie en gingen voor hun bachelorproef op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Daarbij ontwikkelden ze al doende de Demiclownmethodiek. Ze werden meteen ook de eerste Demiclowns. Daaruit groeide de vzw Demiclowns.”

De Demiclowns kwamen een aantal keer langs in De Oever waarna Isabel en Liesbeth besloten om een opleiding als Demiclown te volgen. Ze zijn al goed een half jaar actief in De Oever en mogen zich sinds 13 januari officieel Demiclown noemen. “Om de opleiding te kunnen volgen moet je een zekere affiniteit met de zorg hebben”, vertelt Liesbeth. “Zo kunnen bijvoorbeeld verzorgenden en verpleegsters de opleiding volgen, maar evengoed ergotherapeuten.” “Demiclowns verschaffen dan ook een therapeutische activiteit”, legt Isabel uit. “Een Demiclown is half clown, half therapeut in tegenstelling tot een Cliniclown die geen therapeutische functie heeft. Doel van een Cliniclown is om kinderen even hun ziekte te laten vergeten.”

Ander verhaal

“We willen personen met dementie fysiek en mentaal in beweging brengen”, stelt Isabel. “Er wordt bij mensen met dementie vaak gefocust op wat ze niet meer kunnen. Als Demiclown brengen wij een ander verhaal. Met de clown als gids geven we mensen met dementie opnieuw de hoofdrol in hun eigen verhaal. Mensen met dementie hebben een andere leefwereld. We benaderen hen vanuit hun levensverhaal en hun levensrollen. De clown betreedt onwetend en open de leefwereld van de persoon met dementie. De clown weet niets, maar erkent en versterkt wat de persoon met dementie wel weet.”

“We hebben het gevoel dat mensen iets aan de clowns hebben”

“Onze aanpak als Demiclown moet zowel het fysieke als het mentale welzijn bevorderen”, aldus Liesbeth. “Zo wordt hun autonomie voor een stuk versterkt. Op fysiek gebied proberen we de mensen in beweging te brengen. We merken ook dat angstige bewoners rustiger worden.”

“Overigens dringen we ons niet op”, weet Isabel. “Als de persoon liever geen contact wil, dan laten we dat zo. We hebben wel het gevoel dat de mensen er iets aan hebben.”

Meer Demiclowns

“De Demiclowns zijn ook nog vrij nieuw”, legt directeur Kevin Vanhauwaert van De Oever uit. “Er is nog niet veel studie rond gebeurd. Op het vlak van de Demiclowns zijn we een pionier in West-Vlaanderen. Ik vermoed dat we een van de weinige en misschien wel het enige woonzorgcentrum in de provincie zijn met een Demiclownproject. Het project past overigens perfect in onze inclusieve visie. Zo verblijven bewoners met dementie bij ons niet in een gesloten afdeling, maar leven ze met de andere bewoners. Ook dat bevordert hun autonomie. Door bijvoorbeeld samen te eten pikt een bewoner met dementie die vergeten is hoe je met mes en vork eet dat opnieuw op. Vaak helpen andere bewoners hun medebewoners met dementie ook met het een en ander. Het samenleven is zeker een uitdaging, maar gaat al bij al vlot.”

De directeur staat ook open voor een uitbreiding van het aantal Demiclowns in De Oever. “Als andere collega’s goesting hebben om de opleiding tot Demiclown te volgen dan ga ik daar geen neen tegen zeggen”, stelt de directeur. “Het belangrijkste is evenwel de motivatie van de medewerker zelf.”