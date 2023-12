PINK Radio organiseert tweede editie van Pink Ribbon Radio: “We kunnen het verschil maken”

Van woensdag 27 december tot zondag 7 januari organiseert PINK samen met Pink Ribbon België de tweede editie van Pink Ribbon Radio in Nieuwpoort. Tien dagen lang zendt PINK live uit van op de kerstmarkt van Nieuwpoort.

“We voorzien sensibilisering, zetten alle acties van Pink Ribbon in de spotlights en we zamelen via verzoekplaten geld in voor Pink Ribbon”, zegt Lennart Creël (41). Vorig jaar lanceerde de Nieuwpoortse ondernemer PINK Radio, een radiostation dat volledig gericht is op vrouwen. Vanaf de oprichting eind december 2022 kun je er uitsluitend vrouwelijke artiesten beluisteren. “PINK Radio moet als je beste vriendin zijn, van ’s ochtends tot ’s avonds”, zegt de oprichter.

Dit radiostation is specifiek ontworpen met een duidelijk publiek in gedachten, wat adverteerders aantrekt. PINK Radio onderscheidt zich doordat de zender alleen vrouwelijke artiesten laat horen en wordt gepresenteerd door influencers. De doelgroep bestaat uit vrouwen tussen 20 en 45 jaar. “Het begon als een gek idee, maar het was te leuk om niet te realiseren”, zegt Lennart, die al geruime tijd actief is in de radiowereld. De studio is oorspronkelijk gestart in Nieuwpoort.

“Een vrouwenradio maak je niet alleen met muziek en vrouwelijke stemmen of content. PINK wil maatschappelijk relevant zijn en zaken in beweging brengen. Wij zijn trots om samen met Pink Ribbon een week lang het verschil te mogen maken”, aldus Lennart Creël.

Pink Ribbon België

Zo’n 30 jaar geleden, in 1992, overleden duizenden vrouwen aan borstkanker, maar er werd nauwelijks over gesproken. Toen startte Evelyn Lauder, de schoondochter van Estée Lauder, de allereerste Breast Cancer Awareness-campagne. Estée Lauder was een invloedrijke Amerikaanse zakenvrouw en de oprichter van het beroemde cosmeticabedrijf Estée Lauder Companies. Ze geloofde sterk in de kracht van communicatie in de strijd tegen deze ziekte en zette zich onvermoeibaar in voor de Pink Ribbon-campagnes, die het grote publiek bewust maakten van borstkanker, de aandacht erop vestigden en geld inzamelden voor belangrijk wetenschappelijk onderzoek.

Helaas is Evelyn Lauder in november 2011 overleden, maar dankzij het roze lintje blijft haar initiatief voortbestaan. In België wordt het vertegenwoordigd door Pink Ribbon vzw, de nationale organisatie die zich inzet voor een verbeterde medische behandeling van borstkanker en het verbeteren van de levenskwaliteit van borstkankerpatiënten. Hun missie is gericht op het verminderen van de impact van deze ziekte. Pink Ribbon ontplooit verschillende projecten in België, gericht op preventie, vroegtijdige opsporing van borstkanker en het bieden van psychosociale ondersteuning aan patiënten en hun naasten.

Wist je dat een op drie kankerdiagnoses vermeden kan worden door er een gezondere en meer evenwichtige levensstijl op na te houden? Door elke dag minstens 30 minuten te bewegen, overgewicht tegen te gaan en alcohol, tabak en drugs te vermijden, ben je al goed op weg. Pink Ribbon vindt het belangrijk om het grote publiek hierover te informeren en sensibiliseren.

Opsporing

Wist je ook dat bij een vroegtijdige diagnose negen op tien vrouwen na vijf jaar nog in leven zijn én het grootste deel definitief genezen is? Dat is een hoopgevende vaststelling, maar nog een die onvoldoende bekend is. Hoe vroeger je borstkanker opspoort, hoe minder ingrijpend de behandeling en hoe groter de kans op genezing.

Wanneer een vrouw te horen krijgt dat ze borstkanker heeft, ligt de focus van het medische team voornamelijk op de behandeling, wat natuurlijk van cruciaal belang is. Echter, na de diagnose verlaten patiënten vaak de dokterspraktijk met angst en talloze vragen over wat de toekomst voor hen in petto heeft. Het is van groot belang om al deze vragen op een duidelijke en begrijpelijke manier te beantwoorden. Pink Ribbon richt zich tot iedereen die te maken kan krijgen met borstkanker: patiënten en voormalige patiënten, hun naasten, zorgverleners en iedereen die betrokken is bij deze ziekte, zowel vrouwen als mannen. De fondsenwerving gebeurt via donaties van en partnerships met bedrijven, door de verkoop van Pink Ribbon-producten aan het grote publiek en privédonaties en -acties.

Je kunt Pink Ribbon Radio-uitzendingen beluisteren van woensdag 27 december tot en met zondag 7 januari 2024 via verschillende kanalen. Je hebt online toegang via www.pinkradio.be, bijna alle radioplatforms en mobiele apps, de radioplayer.be app, FM aan de kust en via DAB+ in West-Vlaanderen. Je kunt ook afstemmen op de PINK App. (peter germonprez)