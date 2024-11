Piet Huysentruyt wordt voor de tweede keer grootvader: “Tranen sprongen in mijn ogen”

Heuglijk nieuws bij de familie Huysentruyt. Marie Huysentruyt (35), de dochter van chef-kok Piet Huysentruyt (61) verwacht haar eerste kindje. Piet wordt zo voor de tweede keer grootvader. Dat zegt hij zelf in Dag Allemaal.

“De tranen sprongen in mijn ogen”, vertelt Piet Huysentruyt in Dag Allemaal. “Vorig jaar ben ik voor het eerst opa geworden toen mijn zoon Cyriel (33) vader werd van Joshua. Maar ik had niet verwacht dat ons Marie nog aan kindjes zou beginnen.” De bevalling is eind januari uitgerekend.