Phaedra Hoste (24) is nieuwe co-voorzitter Tinekesfeesten: “Dit is een hele eer voor mij”

“De kers op de taart van mijn loopbaan bij de Tinekesfeesten”, zo omschrijft nieuwbakken Tinekesvoorzitter Phaedra Hoste haar verkiezing. Het Tineke van Heule 2015 mag vanaf dit jaar samen met Simon Demaître de werkgroep van Heules grootste volksfeest aanvoeren. Ze volgt Jill D’Hulster op, die na vier jaar voorzitterschap een stapje terugzet.

Phaedra Hoste werkt als Sales, Marketing & Event Manager bij LCV Real Estate, een dochteronderneming van vastgoedbaron Willy Naessens. Ze heeft een oudere zus Debora (27) en een jongere broer Lander (17). Ze woont al haar hele leven in Heule en verhuist binnenkort naar een eigen stekje op het Lagaeplein. “Zo heb ik een nog beter zicht op de Tinekesfeesten”, lacht ze.

Stiekeme droom

De stap richting het voorzitterschap stond naar eigen zeggen in de sterren geschreven. Phaedra werd in 2015 gekroond tot Tineke van Heule en trad in 2017 toe tot de werkgroep proeven. Eerst drie jaar als ‘suppo support’, sinds 2020 ‘fulltime’. “Na al die jaren had ik het gevoel dat ik toe was aan iets nieuws. De oproep naar een nieuwe voorzitster kwam als geroepen”, lacht Phaedra.

Uiteindelijk werd Phaedra in juli verkozen door de werkgroep tot nieuwe voorzitster, in tandem met Simon Demaître. Ze volgt Jill D’Hulster op. Die zet na vier jaar voorzitterschap en vijf jaar in de werkgroep een stapje terug. “Een hele eer voor mij” zegt Phaedra.

Verantwoordelijkheid

Als voorzitter waak je over het reilen en zeilen binnen de werkgroep en draag je de eindverantwoordelijkheid voor het hele weekend. Een verantwoordelijkheid waar Phaedra niet voor terugdeinst, maar waar ze zich wel van bewust is. “Het doet me een beetje denken aan mijn verkiezing tot Tineke van Heule. Toen werd ik ook overladen met gelukswensen, alleen zeiden veel mensen er nu bij dat ik ook mijn kitten mag spannen”, lacht ze.

Voorbereiding starten

Veel tijd om uit te blazen van het turbulente weekend hebben beide voorzitters niet. Binnenkort is er de evaluatie van de vorige Tinekesfeesten, nadien starten de voorzitters alweer met de voorbereidingen van de Tinekesfeesten van 2023. “We hopen, na de hectiek van dit jaar, vurig op een volledig normale editie volgend jaar”, zegt het nieuwe voorzittersduo Simon Demaître en Phaedra Hoste in koor.