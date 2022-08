PFAS-verontreiniging op brandweersite Ruddervoorde

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) liet een verkennend bodemonderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweer in de Hofstraat, voorpost Ruddervoorde. Op verschillende meetpunten zijn verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in het grondwater. Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert om contact met putwater in een straal van 500 meter rond de site zoveel mogelijk te vermijden.

In juni 2021 besliste de Vlaamse Regering alle locaties in kaart te brengen met een verhoogd risico op PFAS-verontreiniging. In het kader van deze inventarisatie werd een specifiek op PFAS gericht verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op de site van de brandweer-voorpost Ruddervoorde in de Hofstraat.De kazerne wordt door de brandweer gehuurd van Yvette Verbeerst uit Ruddervoorde en op de site zijn er naast de brandweer tal van garageboxen verhuurd. De meetresultaten van het bodemonderzoek wijzen op ernstige verontreiniging met PFAS in het grondwater. De oorzaak hiervan ligt vermoedelijk in een historische vervuiling door het gebruik van blusschuim bij oefeningen van de brandweer. Mogelijk zijn restanten hiervan in het grondwater terechtgekomen. Dit is intussen op meerdere plaatsen in Vlaanderen zo gebleken. Verder onderzoek is nodig om na te gaan of er van deze verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. Dat onderzoek wordt nu opgestart.

Blootstelling vermijden

Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling. Het Agentschap Zorg en Gezondheid geeft daarom uit voorzorg adviezen om blootstelling zoveel mogelijk te beperken en contact met grondwater te vermijden. Het gebruik van regenwater en leidingwater blijven wel veilig. In afwachting van het verder onderzoek wordt aan omwonenden binnen een straal van 500 meter rond de brandweersite aangeraden het putwater enkel te gebruiken om de auto te wassen, het toilet door te spoelen, de oprit af te spuiten en de bloementuin te bewateren. Het grondwater is niet meer bruikbaar om te drinken en te koken, om het zwembad te vullen of de planten in de moestuin water te geven. Het is wel veilig om te werken in de tuin, om groenten of fruit uit eigen tuin te eten en de eieren van de kippen te gebruiken.

Stoffen stapelen zich op

Als men wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor de gezondheid. Maar bij langdurige blootstelling, kunnen er op termijn gevolgen zijn. Het zijn stoffen die we niet kwijt geraken uit het lichaam en die zich dus opstapelen. Daarom wordt aangeraden om de voorzorgen goed op te volgen.

Het wetenschappelijk onderzoek naar PFAS en de mogelijke impact op de gezondheid is nog volop in evolutie. Op basis van nieuwe wetenschappelijke inzichten en meetresultaten kan het Agentschap de maatregelen aanpassen.

Burgemeester Jan de Keyser: “We zijn als gemeente op de hoogte gebracht van de resultaten van dit verkennend bodemonderzoek en hebben het volledige rapport kunnen inkijken. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg. Verder onderzoek is nu nodig om na te gaan of er van deze verontreiniging een risico uitgaat voor mens en milieu. Dat onderzoek wordt nu opgestart. Ter info kan ik ook meegeven dat een site waar een industriële brand gewoed heeft in Ruddervoorde ook werd onderzocht en intussen veilig verklaard is. De site van de brandweer in de Siemenslaan is nog in onderzoek.”

Van de oude brandweersite in de Bruggestraat van Oostkamp wordt alsnog geen melding gemaakt. (GST)