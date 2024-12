PFAS-verbinding in watertoren Roksem: “Massahysterie creëren is absoluut niet nodig”

In de watertoren van Roksem is een verhoogde waarde van TFA, een molecule uit de PFAS-familie, aangetroffen. Paniek is nergens voor nodig, maar het stadsbestuur volgt het dossier mee op.

Een onderzoek van VRT NWS bracht de bal in de gemeenteraad aan het rollen. Oppositieraadslid Sofie Sanders (CD&V+) verwees naar de verhoogde concentraties TFA, of trifluorazijnzuur, in de watertoren van Roksem. TFA is een molecule uit de familie van PFAS, de verzamelnaam voor meer dan 6.000 chemische stoffen. Sanders zou onder meer weten welke acties het stadsbestuur onderneemt om de drinkwaterkwaliteit te verbeteren.

Advieswaarde

“We zijn op 15 november op de hoogte gebracht via een duidingsnota omtrent TFA en de aanpak ervan. Dat is de allerkleinste en meest wateroplosbare PFAS-verbinding. TFA wordt gebruikt in de industrie, maar is ook een afbraakproduct van gewasbeschermingsmiddelen en farmaceutische producten. Airco’s in auto’s zijn de grootste emissiebron”, aldus burgemeester Romina Vanhooren (Open VLD). “De gezondheidskundige advieswaarde van TFA is 15,6 microgram per liter. In Wallonië en Nederland hanteren ze de grens van 2,2 microgram per liter, in Duitsland 60 microgram per liter. Het afgelopen jaar, zo laat De Watergroep weten, werd op ons grondgebied bij een klant 1,1 en in de watertoren van Roksem 7,2 microgram per liter gemeten, dus ver onder de advieswaarde. De Watergroep blijft de stof monitoren en rapporteert aan de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Bij overschrijden van de advieswaarde wordt het drinkwater niet per se meteen ondrinkbaar en volgens het Vlaams departement Zorg zijn er geen acute gezondheidsrisico’s verbonden aan TFA.”

De Watergroep pleit ervoor om het probleem bij de bron aan te pakken: waarom is er op een bepaalde locatie meer TFA dan elders? Een behandeling via omgekeerde osmose – een vorm van demineraliseren – zou het energieverbruik en de prijs van drinkwaterproductie de hoogte in duwen. “Momenteel hebben we persoonlijk noch via ons meldpunt meldingen van verontruste inwoners ontvangen. We volgen dit verder op, maar een massahysterie creëren is absoluut niet nodig. Wij volgen dit dossier verder op.”