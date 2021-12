Peter Benoit (nog) niet ter discussie in Harelbeke na aantijgingen van pedofilie: “Het standbeeld en het stadspark blijven”

Maakte de 19de-eeuwse componist Peter Benoit zich schuldig aan kindermisbruik? Die vraag wil de Universiteit Antwerpen grondig onderzoeken vooraleer een borstbeeld van de in Harelbeke geboren musicus terug te plaatsen. In de stad van Benoit zelf denkt men er voorlopig niet aan om verwijzingen naar de componist te schrappen. “Het park en het beeld blijven, al volgen we de discussie en het onderzoek wel op de voet”, reageert schepen van Cultuur Francis Pattyn (CD&V). “Als het bewezen wordt, hebben we een groter probleem.”

De terugkeer van het borstbeeld van Peter Benoit aan de Universiteit van Antwerpen is nog niet voor meteen. In september besliste de decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte om de beeltenis van de 19de-eeuwse componist weg te halen nadat in documenten werd ontdekt dat Benoit zich schuldig zou hebben gemaakt aan kindermisbruik.

Die aantijgingen zullen de komende maanden verder worden onderzocht, zo gaf rector Herman Van Goethem van de UAntwerpen dit weekend aan, om pas daarna te beslissen of en waar het beeld van de Harelbeekse componist opnieuw een plekje kan innemen.

Geboortestad

Vanuit verschillende hoeken kwam felle kritiek op het weghalen van het beeld. Zo liet de Antwerpse docent Patrick Verhoeven, voorzitter van het Peter Benoit Fonds, in een open brief duidelijk verstaan eerst harde bewijzen te willen zien en minstens een publiek debat te houden over de toekomst van de afbeelding. “Het lijkt mij een universiteit onwaardig om zonder enige vorm van bewijs en debat een beeld van een historisch zo belangrijk figuur als Peter Benoit te verwijderen”, gaf hij aan.

Peter Benoit geldt onder meer als een van de belangrijkste voorvechters van het vernederlandsen van het muziekonderwijs en stond aan de wieg van het Antwerpse Conservatorium, de eerste Nederlandstalige instelling van hoger onderwijs in ons land.

In Harelbeke, de stad waar Peter Benoit in 1834 werd geboren, leeft de discussie amper tot helemaal niet, zo geeft Francis Pattyn, schepen van Cultuur en Onderwijs voor CD&V, aan. “Ik ben er alleszins nog niet over aangesproken, maar dat betekent niet dat we er niet mee bezig zijn. We gaan het standbeeld aan het stadspark niet weghalen, we gaan de naam van het park of de straten niet veranderen en we gaan Peter Benoit ook niet weghalen uit de ondertitel van de academie”, zegt hij. “Toch zeker niet zolang het genoemde kindermisbruik niet zwart op wit is bewezen.”

Cultuurschepen Francis Pattyn (tweede van links) bij de voorstelling van het vernieuwde Peter Benoit Huis in Harelbeke. © a-LOOD

De Harelbeekse schepen betreurt naar eigen zeggen de discussie en het mini-relletje. “Het is heel erg jammer, uiteraard”, zegt Francis Pattyn. “De naam Peter Benoit is nu al besmet, ook al is er nog helemaal niets zeker. Bovendien kan de man zich niet verdedigen, hij is al meer dan 120 jaar dood. Ik vind het persoonlijk dan ook vrij vroeg om als universiteit al zulke beslissingen over het beeld te nemen. Men geeft wel aan niet op zo’n grote impact te hebben gerekend, maar de beslissing die is genomen, is niet niets, hé. Ik zeg het, het is heel, heel spijtig.”

Groter probleem

Wel volgt de cultuurschepen van Harelbeke het verdere historische onderzoek rond de figuur van Peter Benoit op de voet. “Voorlopig zijn er zeker geen plannen om iets aan de verwijzingen naar het muzikale genie dat Benoit toch ontegensprekelijk is, te wijzigen. Ik hoop vooral dat er duidelijk uitsluitsel komt. Mochten de aantijgingen van kindermisbruik wel waar zijn, dan zitten we in een andere situatie. Dan hebben we wel een groter probleem. Maar dat is op vandaag niet aan de orde”, besluit schepen Pattyn.

In Harelbeke duiken er tal van verwijzingen naar de 19de-eeuwse componist en muziekleraar. Naast het stadspark, mét standbeeld, en de naam van de kunstacademie-muziekschool is er onder meer het Peter Benoit Huis, een muziekmuseum vlak bij diens geboortehuis.