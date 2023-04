Petekind van Olivier Vandecasteele laat zich voor 24 uur opsluiten in kooi

Geblinddoekt, geboeid en in een gevangenisplunje. Zo werd de 19-jarige Manon Brabant in een kleine kooi te midden van de markt van Doornik geplaatst. Het petekind en nichtje van Olivier Vandecasteele wil hiermee de aandacht vestigen op de mensonwaardige omstandigheden waarin de Oostduinkerkenaar zit opgesloten in Iran. “Shockeren? Ik hoop het want enkel zo gaan de mensen handelen”, klinkt het strijdvaardig.

24 uur lang opgesloten, in een kooi van amper 2 op 2 meter. Dat is de beproeving die Manon zichzelf heeft opgelegd. De 19-jarige studente hoopt hiermee heel wat mensen wakker te schudden en schuwt dan ook het shockeffect niet. “Gruwelijk? Koud? Waanzin? Het zijn krak dezelfde omstandigheden in dewelke mijn oom, Olivier Vandecasteele, al meer dan een jaar zit opgesloten. De Iraanse cel kent weinig tot geen genade en dit allemaal voor een misdaad die niet eens plaats heeft gevonden. Mijn oom is het slachtoffer geworden van een politiek spel waarbij een mensenleven amper iets waard is.”

Onder ruime belangstelling werd de dappere tiener naar haar cel gebracht, een constructie die te midden van de Grote Markt van Doornik staat. “”Mijn ouders en familie staan hier rond mij en zullen 24 uur lang een oogje in het zeil houden. Dit is een luxe die mijn oom niet heeft dus ongeacht de omstandigheden waarin ik deze actie organiseer, het is niets vergeleken met de hel die hij meemaakt. Net geen 2 weken geleden konden we hem nog aan de telefoon horen en toen was het al duidelijk dat hij zowel lichamelijk als mentaal compleet op was. Het leek er zelfs op dat hij telefonisch afscheid aan het nemen was want hij weet dat het einde eraan zit te komen. We kennen allemaal de omstandigheden in de Iraanse gevangenis, hij overdrijft niet, het is dus nu tijd om te reageren en door middel van deze actie hoop ik iedereen tot actie aan te kunnen zetten.”

Naast het shockeffect wordt er ook opgeroepen om zoveel mogelijk brieven richting de bevoegde ministers te sturen. “En voor wie geen schrijfgerief bij zich heeft, bieden we meteen een pasklaar antwoord”, sluit Manon af. “We hebben pennen, papier en we hebben zelfs een apart emailadres gemaakt. Wie geen fysieke brief kan schrijven kan op die manier zijn of haar steun doormailen, een mail die we dan zelf aan de minister zullen overhandigen. Iedere mail die naar lettreaugouvernementbelge@gmail.com wordt gestuurd, zal hoogstpersoonlijk aan de minister van buitenlandse zaken worden overhandigd.”

De actie loopt nog tot morgen, zondag klokslag 18 uur waarna Manon in vrijheid zal worden gesteld.