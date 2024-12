Perskring in Ardooie viert veertigjarige bestaan: “Er is veel veranderd al die tijd”

Veertig jaar geleden werd in Ardooie de vriendenkring van de Ardooise persmedewerkers opgericht. Dit gebeurde in het goed gevulde café Het Paradijs. De Ardooise persmedewerkers kwamen er maandelijks samen na de gemeenteraadszitting. Niet alleen zij, maar ook de raadsleden van de gemeenteraad waren steevast van de partij.

Aan de ene kant van het café verzamelde de meerderheid, terwijl de oppositie aan de andere kant haar consumpties nuttigde. De persmedewerkers, strategisch in het midden, genoten van de traktaties die beide kampen aanboden. Tijdens zo’n bewuste gemeenteraad besloten de persmedewerkers om hun perskring officieel boven de doopvont te houden. Cafébazin Odettje zag goedkeurend toe en vulde nog eens de glazen om de geboorte van deze nieuwe Ardooise vereniging te vieren. Jan David en Jan Maeseele waren van de partij bij de oprichting van de perskring. Samen met hen waren ook Marnix Feys (De Weekbode), Roland Traversier (De Weekbode), Jaak Lammertyn (Radio Ardos) en Dirk Huvaere (Het Nieuwsblad) aanwezig.

Warme herinneringen

Zowel Jan David als Jan Maeseele kijken met plezier terug op veertig jaar samenwerking. Jan David vertelt: “Mijn mooiste herinnering is het feest dat ze voor mij organiseerden toen ik afscheid nam als voorzitter, nu al tien jaar geleden. Mijn opvolger, Jan Maeseele, had een feestje geregeld in De Groene Dreve, toen nog in de Mgr. Roelensstraat. De Koolskampse muziekharmonie trad op, en ik kreeg een prachtig kunstwerk cadeau van de Koolskampse kunstenaar Mark Vanhecke. Dat koester ik tot vandaag.”

Minder goede herinneringen of ontgoochelingen heeft Jan David niet. “Het is in al die jaren altijd goed gegaan binnen onze perskring. We hebben fijne collega’s ontmoet en een goede samenwerking gehad. Minder goede momenten waren er eigenlijk niet. Wat wel een gemis is, is het verlies van de vrije radio in onze gemeente. Ook het aantrekken van nieuwe Ardooise persmedewerkers is niet eenvoudig. Het lokale nieuws wordt het best gebracht door mensen die hier wonen, maar die zijn niet altijd beschikbaar. Toch leveren enkele medewerkers van buiten de gemeente een waardevolle bijdrage aan de dagbladen, wat de lezers ten goede komt.”

Evolutie

Het perslandschap heeft de afgelopen veertig jaar een enorme evolutie doorgemaakt. Voor de schrijvende pers was er veertig jaar geleden nog altijd potlood en papier of de typmachine om het nieuws door te geven aan de redactie. Soms werd er een klassieke groene enveloppe gebruikt om persberichten te versturen, en als het snel moest gaan, reed men wel eens naar de redactie in Kortrijk of Roeselare om de teksten persoonlijk af te leveren. Daarna kwam de fax. “Ik herinner me dat een persmedewerker altijd een kopie van zijn tekst maakte voordat hij deze faxte, omdat hij vreesde dat het papiertje verloren zou gaan via de faxmachine.” Daarna kwam het digitale tijdperk en inmiddels is het e-mailverkeer niet meer weg te denken uit het leven van een persmedewerker. De fotografen hebben ook een evolutie doorgemaakt. Van het klassieke filmrolletje zijn zij overgestapt op digitale fotografie, wat ook hun werk een stuk makkelijker en efficiënter maakte.

Een andere evolutie is volgens huidig voorzitter Jan Maeseele de toegenomen digitalisering, ook binnen de perskring.

“Met de komst van Luc Lambert en Jan D’haene in de perskring zijn we meer en meer de digitale weg ingeslagen. Facebook werd opgericht en we hebben een eigen website ontwikkeld. Via de website kunnen verschillende verenigingen in één klik de Ardooise persmedewerkers bereiken. Op de eigen website www.perskringardooie.be staat ook de lijst van de winnaars van de jaarlijkse persprijs en er wordt ruimte gecreëerd voor actueel nieuws uit de perskring”, aldus de voorzitter.

Activiteiten

In de loop der jaren zijn er ook verschillende activiteiten geweest. De Ardooise perskring beschikt bijvoorbeeld over een archief van oude persfoto’s uit de tijd dat er nog zwart-witfoto’s werden gemaakt, onder anderen door Maurice Terryn en Palmer Declercq. Dit archief is toegankelijk voor Ardooise inwoners en verenigingen. Ter gelegenheid van twintig jaar perskring werd er een tentoonstelling georganiseerd met deze historische foto’s.

Daarnaast is er de jaarlijkse toekenning van de persprijs. Veertig jaar geleden won Eugène Hovaert deze prijs. Een prijs die wordt uitgereikt aan een Ardooienaar die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt, ook buiten de gemeente.

Een andere activiteit die de perskring ooit organiseerde, was een geslaagde aprilgrap. In alle media werd aangekondigd dat er een lokale televisiezender zou starten: de vrije televisie voor Ardooie en omgeving. De eerste uitzending zou live gebeuren vanuit het gemeentehuis, en dat zorgde voor veel publieke belangstelling. Bovendien werd een aantal televisietoestellen, als negatief neveneffect, ontregeld. De lokale elektriciens kregen het druk om de juiste frequentie weer in te stellen op de toestellen.

Vier locaties, één doel

De perskring van Ardooie heeft al die jaren een eigen lokaal gehad. Het allereerste perslokaal was café Het Paradijs, op het Marktplein bij Odettje. Daarna verhuisden ze naar café Het Motje, gelegen in de Kortrijksestraat, dat inmiddels niet meer bestaat. Daar zond ook vrije radio Ardos uit, met onder andere het bekende zondagmiddagpraatje van Jaak Lammertyn. Toen Het Motje verdween en de vrije radio stopte, vond de perskring onderdak in café Den Gouden Appel bij Paula. Toen ook de deuren van Den Gouden Appel sloten, werd café De Groene Dreve de volgende locatie. Eerst in de Mgr. Roelensstraat en vandaag de dag in de Stationsstraat, waar Johan een uitstekende gastheer is voor de vergaderingen van de persmedewerkers.

Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van de perskring werd een receptie gehouden in De Groene Dreve, waar Donald Debel als eregenodigde aanwezig was. De dag ervoor had de belleman de titel van ereburger van Ardooie gekregen, samen met een ster op het Marktplein. “Een belleman is door de eeuwen heen de nieuwsbrenger avant la lettre geweest. Voor er kranten, radio of tv bestonden, was het de belleman die het nieuws bracht door zijn stem te laten horen, meestal op het kerkplein van de gemeente waar er veel mensen bijeen waren. We hebben dan ook besloten om een belleman als erelid op te nemen in de perskring. Donald is dus niet alleen ereburger van Ardooie, maar mag zich ook erelid noemen van de Ardooise perskring”, besluit voorzitter Jan Maeseele.