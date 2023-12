Pelgrimkoeke is voedzaam én 100 procent West-Vlaams

Het kwaliteitslabel ‘100% West-Vlaams’ wordt uitgebreid met elf nieuwe producten en twee nieuwe producenten. Een van de nieuwe producten is de Pelgrimkoeke van De Pelgrim, een dagcentrum voor 35 volwassenen met een mentale beperking in Wulvergem. Voor liefhebbers van zoetigheid is die zeker het proeven waard. “Met hazelnoten uit eigen tuin is dit de kroon op het werk van onze medewerkers”, zegt Wannes Degraeve, coördinator van de Pelgrim.

De Pelgrimkoeke bevat hazelnoten en 100 procent West-Vlaamse honing van ’t Zoetemoendje. “Onze medewerkers maken mee het deeg en scheppen er bolletjes van op een plaat, om die daarna plat te drukken tot een ambachtelijk koekje”, vertelt Wannes. “Na het bakproces worden ze in micazakjes verpakt en wordt er een etiket aan bevestigd.” Wannes Degraeve spreekt over een zinvolle activiteit op maat. “Tijdens de verschillende stappen en handelingen van het productieproces werken ze aan hun cognitieve en motorische vaardigheden. Het is meteen ook een zinvolle dagbesteding met respect voor mens en natuur. Elke doelgroepmedewerker kan er met zijn individuele mogelijkheden een steentje bijdragen.”

Het Pelgrimpad

De Pelgrimkoeke is te koop in het dagcentrum in Wulvergem. “Het is een voedzaam koekje voor wie het Pelgrimspad wil afstappen.” Wie de Pelgrim beter wil leren kennen kan sinds kort immers het Pelgrimspad bewandelen. Dat maakt deel uit van de recente uitbreiding van het wandelnetwerk van Heuvelland en kan ook via een plaatselijke bewegwijzering gewandeld worden.

De Pelgrimkoeke wordt ook verkocht in de Vondelswinkels Viktors Vitrine in Wervik en Ieper, net als in het Dorpspunt Nouter en de toeristische dienst van gemeente Heuvelland. “Voor drie euro heb je 150 gram lekkernij.” Vorig jaar nog kregen de confituren en geleien van de Pelgrim het label van 100% West-Vlaams. “In het confituuratelier verwerken we het fruit van de Vondels-domeinen De Pelgrim en De Milieuboerderij tot confituren en geleien om duimen en vingers bij af te likken.”