Pauline Grossen wint Golden Pen Award met haar blog over Kroatië

Bij Pauline Grossen (26) uit Middelkerke prijkt voortaan de Golden Pen Award op de kast. Zij won de titel in de categorie travelblog voor een stuk dat ze maakte over haar avontuurlijke reis in Kroatië. De award werd uitgereikt door de toeristische dienst van Kroatië in Sibenik, een stadje in Dalmatië.

Dat het niet zomaar een kleine trofee is die Pauline in de wacht sleepte wordt gestaafd door het feit dat de award werd uitgereikt door de minister van Toerisme en dat het hele evenement werd uitgezonden op de nationale tv-zender in Kroatië.

Voor Pauline Grossen betekent de award heel veel en vooral ook een enorme publiciteit. Journalisten, bloggers, tv-persoonlijkheden en influencers van 18 landen waren aanwezig op het internationaal evenement. Iedereen werd in de watten gelegd en gedurende twee dagen konden ze de regio van Sibenik ontdekken. Het gezelschap ontdekte er ook de nieuwste eetadresjes, ging proeven op verschillende wijndomeinen en genoot met volle teugen van de zon en de natuur. “Kroatië is een super veelzijdige bestemming, waar ik altijd graag naar terug keer”, zegt Pauline Grossen die uiteraard heel trots is.

Onverwacht

“Het is super leuk om zo’n award in de wacht te mogen slepen en het was echt een beetje onverwacht. Twee weken geleden stond ik op de cover van de Flair en dacht er toen helemaal niet aan dat ik deze award zou winnen. Het is een mooie erkenning en natuurlijk een heel fijne motivatie voor de toekomst. Ik ben al een dikke 10 jaar aan het bloggen en actief op Instagram en dan is dit echt iets om enorm trots op te zijn. Het voelde echt als een mooie verwezenlijking en ik vind het nog altijd gek om zo’n mooie prijs te ontvangen.”

Op de planning

Er staan de komende tijd nog veel reisjes op de planning. Pauline trekt binnenkort naar Rhodos, Cappadocië, Mallorca en Sri Lanka voor haar blog en Instagramaccount @paulinegrossen. Op de blog worden meer reistips of bestemmingen in detail besproken en het Instagramaccount biedt voornamelijk veel inspiratie en leuke plekjes en adresjes in combinatie met lifestyle en leuke kledij. “Ik ben benieuwd wat de toekomst brengt en welke bestemmingen ik binnenkort nog mag ontdekken”, besluit Pauline. Grossen. (PBM)