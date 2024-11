Paula viert 100ste verjaardag wzc De Pottelberg

Paule Detremmerie kreeg in wzc De Pottelberg het bezoek van gemeenteraadslid Stephanie Demeyer, die haar kwam feliciteren met haar 100ste verjaardag. Paula kreeg een ruiker bloemen aangeboden. De grote familie en haar vriendenkring genoten mee.

Paula is geboren op 22 november 1924 in Ingooigem als oudste van drie zussen. Haar vader, Achiel Detremmerie, was postbode in Vichte en moeder, Anna Vindevogel, hield naast haar huishouden ook nog een kruidenierswinkel open. Paula ging naar de kleuterklas in Ingooigem en verhuisde daarna naar Vichte en ging daar naar de Zustersschool. Ze was een goede leerlinge en werd telkens de eerste van de klas. Op haar veertiende bleef Paula thuis om haar moeder te helpen in de winkel en met wat naaiwerk. Toen ze 19 jaar was, kreeg Paula een job aan het loket van de Post in Vichte.

Ze werkte daar tien jaar lang tot bij de geboorte van haar eerste dochter. Op 20 oktober 1950 huwde Paula met Lucien Mauroo. Ze kenden elkaar vaag via familiebanden. De jaarlijkse koers in Vichte, waar Lucien steeds naar toekwam en zo Paula beter leerde kennen, was de echte start van hun vrijage. Hun huwelijk werd gezegend met drie dochters, acht kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen. Ze woonden veertien jaar in de Markesteenweg in Kortrijk, om dan te verhuizen naar de Condédreef in Kortrijk.

Een Martini en een Tuc-koekje

Paula hield zich vooral bezig met het huishouden, de opvoeding van haar drie dochters, haar bloementuin en ze naaide alle kleren zelf. Ze kookte ook heel graag vooral met de groenten uit haar eigen moestuin. De zaterdag trok ze er graag op uit met de dochters naar “’t stad” en genoot van haar koffietje met een taartje. Als ze met de familie samenkwamen, was er altijd feest. Paula en Lucien waren heel gehecht aan de familie en genoten beiden ten volle van de aanwezigheid van alle kinderen en kleinkinderen. Omdat het werk in hun huis en tuin stilaan te veel werd, verhuisden Paula en Lucien op bijna 90-jarige leeftijd naar de nieuwe serviceflats De Heerlyckheid, Pottelberg waar ze samen nog acht jaar heel gelukkige jaren hebben beleefd. Ze konden genieten van vele kleine dingen zoals de aangename kaartnamiddagen, hun Martinitje met een Tuc-koekje op zaterdag en zondag, woordzoekers oplossen, samen scrabble spelen, bezoekjes van hun kinderen en kleinkinderen en de leuke babbels met hun lieve buren en medebewoners. Lucien overleed op 11 april 2022. Daarna werd het wat moeilijk voor Paula om alleen te blijven in haar flatje en moest ze verhuizen naar het woonzorgcentrum, waar ze nu heel goed omringd wordt. “Ze is altijd content, krijgt de goede zorgen, het eten is goed en ze heeft geen ‘zeer’.”