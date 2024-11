Patrickvrienden huldigen winnaar junioren interclub

Op 18 augustus werd de grote prijs van Ingelmunster verreden. In aanwezigheid van Xavier Van Honsebrouck, het bestuur van WTC de Patrickvrienden en een delegatie van het gemeentebestuur van Ingelmunster werd de winnaar Lavi Dvir van vzw De Molenspurters uit Meulebeke nu in de bloemetjes, of liever in de bakken bier, gezet. De traditie wil dat de winnaar het aantal bakken bier mag ontvangen overeenkomstig zijn gestalte. Ook het klassement voor de clubtrofee werd gewonnen door De Molenspurters. Daarnaast liet men nog weten dat de grote prijs van Ingelmunster volgend jaar zal aantreden in het circuit van de Beker van België. (CLY/foto CLY)