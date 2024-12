Patrick Debusseré schrijft nieuw boek over rally Peking-Parijs: “Het blijft een epische wedstrijd”

In het voorjaar reed ondernemer Patrick Debusseré voor de tweede keer ’s werelds langste rally. Met zijn Dodge uit 1923 scheurde hij in 37 dagen, 14.700 kilometer lang over hoofdzakelijk onverharde wegen van Peking naar Parijs. Dit heroïsch verhaal geeft hij weer in vooral beeld en ook tekst in een prestigieus boek. “Een collectorsitem voor iedereen die van classic cars, rally en avontuur houdt.”

Het was voor Patrick Debusseré (60) al de tweede deelname aan deze unieke race, tussen twee ver van elkaar verwijderde hoofdsteden op hetzelfde Euro-Aziatische continent. “Toen deze wedstrijd in 1907 voor het eerst werd gereden was dit wereldnieuws. Iets wat voorheen onmogelijk was, iets zoals de landing op de maan. De aanwezige journalisten zorgden via telegraaf voor de verslaggeving.”

“De tweede Peking-Parijs kon slechts gereden worden in 1997, na de val van het ijzeren gordijn. Toen won een Willys Jeep. Ik werd hier euforisch van want dit was er één zoals mijn allereerste auto. Ik begon alles te lezen en te verzamelen wat er toen te vinden was. Om deel te nemen moet je een wagen hebben van voor 1975. Mijn keuze viel op een vooroorlogse 1933 Dodge Roadster, die ik ‘Polly’ doopte. Een open auto omdat je zo alles intenser beleefd en een vooroorlogs exemplaar vanwege hun eenvoud en degelijkheid. Te herstellen bij wijze van spreken met een hamer, tang en ijzerdraad.”

Camaraderie

“Na meer dan twee jaar sleutelen was ‘Polly’ klaar om de 2019 editie te rijden. Samen met copiloot, Roeselarenaar Bernard Vereenooghe, raceten we over bergen, door steppes en woestijnen om succesvol in Parijs te finishen met een gouden medaille en met de ‘spirit of the rally’ award’. In 2020, tijdens de corona lockdown amuseerde ik mij met het maken van een boek van deze epische rally. Het werd een wereldwijd succes.”

Een beeld van hoe het er soms aan toegaat tijdens de race tussen Peking en Parijs. (foto Blue Passion Photo) © ©Francesco Rastrelli / Blue Passion Photo ©Francesco & Roberta Rastrelli / Blue Passion;

“Pas dit jaar was er een nieuwe editie van deze rally. Covid en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne noopte de organisatie om de passage door Rusland aan te passen en China en Kazachstan bijna volledig van Oost naar West te doorkruisen.”

“We reden meestal op onverharde wegen in afgelegen gebieden en sliepen onderweg zeven keer in onze tent. Niemand bleef van pech bespaard, ook wij niet. Gelukkig is de camaraderie onder de deelnemers zeer groot. We zijn concurrenten, maar staan altijd klaar om elkaar uit de nood te helpen. Dat levert vriendschappen voor het leven op. Vervolgens bolden we, na de overzet over de Kaspische Zee, door Azerbeidzjan naar Georgië, Turkije, Griekenland, Italië en uiteindelijk Frankrijk. We stonden lange tijd derde maar pech zorgde uiteindelijk voor een zevende plek.”

West-Vlaamse touch

“Het blijft een intens avontuur. Meer mensen beklommen ooit de Mount Everest dan dat er in deze rally in Parijs aankwamen. Dit jaar reden niet minder dan vier teams uit onze regio de race uit. Naast mezelf met copiloot Lorenzo Bas waren dat Wim Van Gierdegom met Arne Quinze naast hem, Steven Snauwaert en Robert Hendriks en Joost Bert met Tim Motte als copiloot. In die zin was Midden-West-Vlaanderen de sterkst vertegenwoordigde regio in editie ‘24.”

“We zijn concurrenten, maar staan altijd klaar om elkaar uit de nood te helpen”

“Ook dit keer nam ik de uitdaging aan om een nieuw, nog lijviger verslag te maken met vooral veel foto’s. De organisatie HERO-ERA zorgde deze keer voor twee professionele actiefotografen. We hadden de luxe te kunnen kiezen uit 10.500 foto’s. Mijn zoon Reinhard heeft de selectie gemaakt”, klinkt het.

Petrol head

“Dit keer kon ik zelf een ontwerper kiezen. Het werd Mathieu Damiens van The Mad House uit Pittem gekend van The Gentleman’s Fair. Een echte Petrol Head met design talent. We hebben meteen twee ‘koffietafelboeken’ gemaakt. Er is een Official Book dat op zevenhonderd exemplaren over de hele wereld wordt verkocht. En er is ook de Brave Belgians Edition met 27 extra pagina’s over de Belgische deelnemers. Daarvan zijn driehonderd exemplaren, allen gehandnummerd door mijn echtgenote. Naast Reinhard werkten ook onze twee andere zonen, Gerald en Tristan, logistiek intens mee.”

“Nu het boek klaar is kan ik wat nagenieten en misschien al lichtjes dromen van een volgende deelname. Ik heb het avontuurvirus stevig te pakken”, besluit Patrick Debusseré.