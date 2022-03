Pastorale eenheid Meulebeke organiseert ‘Dans Dichter-bij’

De tijd dat kerkgebouwen alleen maar dienst deden als oorden waar erediensten georganiseerd werden, ligt achter ons. Om de campagne ‘Broederlijk Delen, tot iedereen mee is’ gestalte en financiële armslag te geven, organiseert de pastorale eenheid Elisabet op vrijdag 18 maart een groot cultureel gebeuren onder de noemer ‘Dans Dichter-bij’.

“Het is eindelijk zover”, steekt priester Rudi De Smedt (57) van wal. “We moesten al tweemaal het project ‘Dans Dichter-bij’ verplaatsen, maar de derde keer is blijkbaar de goede keer. Op vrijdag 18 maart om 20 uur organiseren we een culturele manifestatie in onze Sint-Amanduskerk waarbij moderne dans, muziek en poëzie centraal staan. Voor de uitvoering zorgen Folle et Fou Danst en het Meulebeeks Dichterscollectief. Het wordt een avond waarin jong en ietwat minder jong het beste van zichzelf zullen geven. De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de projecten van Broederlijk Delen die wij ondersteunen.”

Vier groepen, 35 dansers

“We treden die avond aan met vier groepen”, pikt Lieve Germonprez van Folle et Fou Danst in. “In totaal zullen 35 dansers hun klasse demonstreren op de tonen van onder andere: From now on (The Greatest Showman), Thunderstruck (AC/DC), Praying (Kesha), Turn back time (Aqua) en een mix van bekende melodieën. Dans afgewisseld met poëzie zal voor een heel bijzonder effect zorgen.”

“De avond wordt opgebouwd rond drie centrale thema’s waarin we dan telkens aangepaste gedichten voorzien”, aldus Geert Tallieu van het MDC.

Diverse thema’s

“De thema’s die aan bod komen zijn: tegenstelling arm-rijk/ongelijkheid/onrecht met gedichten van Sjoerd Kuyper, Theo Olthuis en Jacques Prévert, solidariteit/respect en verbondenheid met werk van Remco Campert, Martin Niemöller, Coert Poort en Johny Boussauw en als laatste thema hoop/vrijheid/toekomst met poëzie van Cobie Verheij, Anton Van Wilderode en Huub Oosterhuis. De poëzie wordt gebracht door Johny Boussauw, Luc Bouckhuyt en mezelf.”