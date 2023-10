Passchendaele Museum krijgt elk jaar 100.000 euro subsidie extra

Het Passchendaele Museum krijgt de volgende vijf jaar van de Vlaamse regering elk jaar 𝟤71.000 euro ondersteuning. Minister van Cultuur, Jan Jambon, gaf groen licht voor de beleids- en investeringsplannen voor 2024-2028.

Begin dit jaar diende het Passchendaele Museum bij de Vlaamse Regering een nieuw beleidsplan in voor de komende vijf jaar. Het werd door de beoordelingscommissie als voldoende kwalitatief en sterk financieel onderbouwd beoordeeld. De Vlaamse Regering besliste vrijdag om het museum de komende vijf jaar jaarlijks 271.000 euro toe te kennen. Dat is zo’n 100.000 euro meer dan de subsidie die het museum tot dit jaar ontving.

“We werkten met het team en de raad van bestuur een sterk dossier uit dat duidelijk door de Vlaamse Regering geapprecieerd wordt. De komende jaren zetten wij verder in op onze werking. Dankzij deze middelen kunnen we ook een extra inspanning leveren op het vlak van digitalisering en wetenschappelijk onderzoek. We zijn de Vlaamse Overheid dan ook zeer dankbaar voor het vertrouwen dat zij in onze werking stelt. We zijn ervan overtuigd dat we hiermee nog meer kunnen doen voor de uitstraling van het Passchendaele Museum en voor het bevorderen van de herinneringseducatie”, aldus voorzitter en schepen Joachim Jonckheere.

In het beleidsplan is ook een stuk vernieuwing van het museum voorzien. Een eerste fase is voor komende winter gepland. Die zal uitgevoerd worden met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en Westtoer. Ook de volgende fase zit reeds in de planning. “We zijn bijzonder gelukkig met de waardering van het museum! Dat blijkt trouwens ook uit de bezoekersaantallen. Voor Zonnebeke is het museum een belangrijke troef en een hefboom voor alle andere toeristisch waardevolle aspecten van onze gemeente”, aldus de gelukkige voorzitter.