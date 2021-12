Pasfoto’s nemen nu ook mogelijk in stadhuis Knokke en Sociaal Huis in Heist

Sinds woensdag 29 december kan de burger zowel terecht in het stadhuis Knokke als bij de dienst Burgerzaken in het Sociaal Huis in Heist voor het nemen van een dringende pasfoto.

In het stadhuis op het Alfred Verweeplein werd een volledig uitgeruste fotocabine geplaatst. In het Sociaal Huis op het Kraaiennestplein in Heist staat het kleinere broertje in de vorm van een ingebouwde camera. Op beide locaties kan er enkel betaald worden met een bankkaart. Beide toestellen zijn toegankelijk tijdens de openingstijden van de dienstverlening.

Met deze service wil het college van burgemeester en schepenen voldoende faciliteiten aanbieden aan de burger die een pasfoto nodig heeft bij het vervullen van administratieve formaliteiten. Deze beslissing werd zo lang mogelijk uitgesteld om geen concurrentie te vormen met de plaatselijke professionele fotografen. Uitstel was echter niet langer mogelijk. Door het zeer beperkt aantal fotografen in Knokke-Heist gebeurde het meer en meer dat burgers nergens terecht konden in de gemeente om een pasfoto te laten nemen.

Om de plaatselijke fotografen niet te veel concurrentie aan te doen, werd de prijs conform het tarief van de fotografen genomen. Zowel in de dienst in Heist als in het stadhuis te Knokke is de prijs van een pasfoto 10 euro. Daarvoor krijgt je 6 pasfoto’s waarmee je direct je document kan aanvragen bij de dienst Burgerzaken.

Uiteraard kan je nog steeds terecht bij jouw vertrouwde fotograaf voor een persoonlijke service. Het gemeentebestuur raadt dit trouwens uitdrukkelijk aan als je pasfoto’s nodig hebt voor baby’s en kinderen tot 3 jaar. Dit vraagt immers een gespecialiseerde aanpak en correcte positionering.