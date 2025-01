Pasar zet feestjaar rond 40-jarig bestaan in

Pasar heeft dit jaar reden om van een feestjaar te spreken. De plaatselijke afdeling bestaat 40 jaar en dat zal in de gemeente gemerkt worden. Bijna 70 leden werden al verrast bij de nieuwjaarswandeling. Johan Lanckriet en vrouwtje Marleen hadden het parcours van 7 km in Beveren uitgetekend. Bij de start waren er cava en een hapje. Buurtbewoner Tom van de Scheve Vazekes bewees zijn kookkunst met scheve bollekes. Op de laatste stopplaats was er soep. Eindigen deden ze in het cc van De Tassche met een koud buffet. Op de foto zien we de aanwezige bestuursleden samen met de begeleiders en de belleman die in de bloemetjes werd gezet wegens zijn jarenlange inzet voor Pasar. Andrea Dujardin vond de driekoningenboon. Momenteel werkt het bestuur aan het jaarprogramma met een maandelijkse ontspannende activiteit want daar is het bij Pasar om te doen. (JM/foto JM)