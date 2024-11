Participatietraject met bewoners van Ernest Claeslaan in Torhout opgestart

Bewoners van de Ernest Claeslaan in Torhout klagen al geruime tijd over het te drukke en te zware verkeer in hun straat. Om in overleg met hen te gaan, heeft het stadsbestuur een participatietraject opgestart. Tijdens de gemeenteraadszitting van maandagavond vroeg raadslid Bertrand Vander Donckt (Groen) hoe de vork aan de steel zit.

“Hoe wordt het traject aangepakt en hoeveel dialoogmomenten zullen er plaatsvinden?” aldus Bertrand. “Worden er ook concrete plannen voorgelegd?”

Twee dialoogmomenten met de bewoners

“We hebben de begeleiding van het overleg toegewezen aan het gespecialiseerde mobiliteitsbureau Traject”, antwoordde schepen Elsie Desmet (CD&V). “Die professionals werken het geheel volledig uit. Concreet wil dat zeggen dat ze informatie verzamelen, vergaderingen plannen met ons en onze deskundigen, de participatiemomenten met de bewoners organiseren, studiewerk verrichten en noem maar op.”

“Er zijn twee dialoogmomenten met de burgers gepland. Een had in november plaats, een tweede is op donderdag 5 december voorzien. De genodigden zijn bewoners van de Ernest Claeslaan, de Donaustraat en het stuk van de Groenhovestraat tussen de Donaustraat en de Ruddervoordestraat.”

“Tijdens het tweede participatiemoment zullen er verschillende concrete scenario’s voorgelegd worden, waarover de aanwezigen hun mening mogen ventileren. Ze kunnen ook hun wensen en verzuchtingen kwijt.”