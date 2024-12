Parket West-Vlaanderen werkt samen met Kazerne Dossin tegen haatmisdrijven

Het parket West-Vlaanderen werkt sinds november samen met Kazerne Dossin in Mechelen om educatieve trajecten aan te bieden aan personen die zich schuldig hebben gemaakt aan racistische uitspraken, negationisme, haatmisdrijven of andere vormen van discriminatie. Dit initiatief werd in 2021 opgestart en wordt al succesvol toegepast door de parketten van Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Limburg, Halle-Vilvoorde en Leuven. Deze aanpak heeft een positieve impact op de gedragsverandering bij deelnemers en is intussen een vast onderdeel van het aanbod van Kazerne Dossin.

Alternatieve maatregel tegen haatmisdrijven

Dit educatieve traject kan worden voorgesteld aan personen die een inbreuk hebben gepleegd op de antiracisme, antidiscriminatie- en negationismewet. Het richt zich vooral tot verdachten van wie het gedrag niet structureel of ideologisch gemotiveerd is, die geen geweld- of veiligheidsrisico vormen en die geen uitgebreid strafregister hebben. Vaak gaat het om personen van wie de uitingen eenmalig zijn en niet gekaderd zijn in een extremistisch gedachtegoed.

Educatieve aanpak heeft meer impact

Het parket stelt dit leertraject aan de verdachte voor wanneer gedragsverandering haalbaar wordt geacht en een educatieve aanpak meer impact kan hebben dan louter straffen. Het parket maakt deze inschatting en houdt toezicht op de correcte uitvoering van het traject.

Inzicht in eigen gedrag

De samenwerking met Kazerne Dossin biedt de verdachte de kans om inzicht te krijgen in de schadelijke en haatdragende aard van hun daden. Ze worden meteen geconfronteerd met de risico’s en de gevolgen van hun gedrag voor anderen en voor zichzelf.

Filiep Jodts, procureur des Konings West-Vlaanderen: “Een bezoek aan Kazerne Dossin biedt verdachten een unieke kans om de impact van hun daden te begrijpen en opnieuw verbinding te maken met de samenleving. Bewustwording en educatie vormen de kern van deze aanpak, die bijdraagt aan een inclusieve maatschappij.”

Unieke leeromgeving

Kazerne Dossin is een ideale plek voor educatie en reflectie en biedt een veilige ruimte voor open gesprekken.

In het museum wordt de geschiedenis van de vervolging van Joden, Sinti en Roma tijdens de Tweede Wereldoorlog belicht. Vanuit deze herinneringsplaats van de Holocaust wordt stilgestaan bij het verleden en wordt de actuele betekenis van menselijke waardigheid en mensenrechten bevraagd. De historische context helpt deelnemers verbanden te leggen tussen het verleden en hun eigen gedrag, wat bijdraagt aan duurzame gedragsverandering. Tomas Baum, directeur Kazerne Dossin: “Haat bestrijden begint met bewustwording. Via dit educatieve traject tonen we hoe het verleden kan dienen als een krachtige spiegel, met als doel het gedrag van deelnemers blijvend te veranderen en een gedeelde toekomst te creëren.”

Een bewezen succes

Vanuit justitie zijn er sinds 2021 in totaal 48 leertrajecten opgestart bij Kazerne Dossin, waarvan vijf West-Vlaamse trajecten. De meeste daarvan werden met succes afgerond. De evaluaties tonen aan dat deze aanpak effectief is in het vergroten van historisch bewustzijn, empathie en gedragsverandering. Dankzij het succes zijn deze trajecten nu een vast onderdeel van het aanbod van Kazerne Dossin.