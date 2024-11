Parkeerapp EasyPark is nu ook te gebruiken in Oostende: “Meer flexibiliteit bieden”

Parkeerbedrijf EasyPark is nu ook actief in Oostende. EasyPark is een parkeerbedrijf dat parkeren vereenvoudigt door gebruikers in staat te stellen parkeerplaatsen te vinden, te reserveren en te betalen met behulp van hun mobiele telefoon. Gebruikers kunnen beschikbare parkeerplaatsen vinden en de betalingen naadloos afhandelen via de EasyPark app.

EasyPark is sinds 2018 live in Belgische kuststeden De Panne, Nieuwpoort, Kokszijde en Middelkerke. De app is er nu dus ook voor de inwoners en bezoekers van Oostende. Als grootste kuststad van België verwelkomt Oostende elk jaar meer dan 750.000 toeristen. Dat is 20 procent van de 3,7 miljoen mensen die West-Vlaanderen bezochten in 2023.

Keuze tussen apps

“We zijn verheugd dat Belgen en toeristen ons enthousiasme delen over het feit dat EasyPark nu in Oostende beschikbaar is. Deze lancering is een cruciale stap in onze missie om de toegankelijkheid van parkeren aan onze kustlijn te verbeteren. We willen een systeem implementeren dat bestuurders meer flexibiliteit en keuze biedt dan nu het geval is. Deze lancering in Oostende is een belangrijke mijlpaal om dit te bereiken”, zegt Arne Van Helleputte, country manager België.

Het nieuwe systeem stelt de stad in staat om meerdere parkeerapps aan te bieden, waardoor inwoners en bezoekers meer keuzes en de vrijheid hebben om de app te kiezen die het beste bij hun behoeften past.