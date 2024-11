Panelgesprek over bezoek koning Boudewijn aan Reningelst: “Ook aardappelmachines te bezichtigen”

In de kerk van Reningelst kan je nog tot en met 31 december de tentoonstelling ‘Boudewijn, De koning met de laarzen’ ontdekken. De expo vertelt het verhaal van koning Boudewijn die 50 jaar geleden Reningelst bezocht. Op zondag 24 november om 15 uur is er een panelgesprek met enkele militairen en landbouwers die zullen worden geïnterviewd door moderator Wim Chielens.

“Het is precies 50 jaar geleden dat koning Boudewijn Reningelst bezocht, een bijzonderheid voor een kleine parochie. Hij kwam de militairen bezoeken die hulp boden tijdens de aardappeloogst bij het landbouwersgezin van Etienne en Roza Lefebvre-Deconinck uit de Kriekstraat”, zegt Pascal Vandelannoote.

Panelgesprek

Samen met Frits Vandenbussche is hij initiatiefnemer van de tentoonstelling. Op zondag 24 november om 15 uur is er een panelgesprek in de kerk van Reningelst. “Dit leunt aan bij onze tentoonstelling over het bezoek van Koning Boudewijn aan Reningelst op 27 november 1971. We willen de jonge mensen aantonen dat de landbouw in de laatste 50 jaar ontzettend is veranderd. Zeer veel kleine landbouwbedrijven zijn verdwenen en overgenomen door grote bedrijven. Het is echter heel moeilijk om als klein landbouwbedrijf nog te overleven. De mankracht is flink gedaald, maar de regelgeving is sterk gestegen”, aldus Pascal. “Onlangs zijn de leerlingen van het lager van VSB De Zonnewijzer te Reningelst langs geweest in de tentoonstelling en hebben er heel wat van opgestoken. Ook op het panelgesprek is jong en oud is welkom.”

Aardappelrooiers

“Het panelgesprek zal bestaan uit drie delen. De situatie in de landbouw met de betogingen in 1971 en 1974 tegen het plan Mansholt, de schaalvergroting en de doorgedreven mechanisatie. De landbouw als nieuwe starter in 1974 en de hevige regenval in het najaar 1974”, legt Pascal uit.

“Vooraf zullen er ook nog aardappelmachines te bezichtigen zijn op het Reningelstplein. Het zal gaan over de evolutie van de aardappelrooiers door de jaren heen. Van het eerste simpele aardappelrooier tot de moderne zelfrijdende aardappelrooier die vier rijen kan uitrijden. Ook zullen twee aardappelrooiers staan die nog in Poperinge-Ieper zijn gemaakt namelijk de Themilco aardappelrooier en de SPY aardappelrooier”, klinkt het.

Grondleggers

“Henri Milleville vestigde zich rond 1880 in Poperinge als landbouw- en hoefsmid. In 1919 werd hij opgevolgd door zijn zoon Raphael die zich toelegde op het vervaardigen van landbouwgereedschappen. De spaden, houwelen, harken,… werden op de markt gebracht onder het merk Milleville. Zoon Noël en schoonzoon Jozef Maes richtten in 1957 een nieuwe afdeling op voor het maken van de hopplukmachine Hopmatic. Later zou dit bedrijf worden overgenomen door Raoul Thévelin en werden plukmachines gemaakt van het merk Themilco. De firma Stevens Gebroeders uit Poperinge-Ieper waren de grondleggers van de eerste aardappelrooimachines. In 1950 verschenen de eerste machines op de markt”, besluit Pascal Vandelannoote.