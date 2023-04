Paasfoor in Kortrijk ondanks regenweer succesvol officieel geopend

De Paasfoor startte donderdagnamiddag, op Witte Donderdag, met een plechtige opening op de pui van het historisch stadhuis. Voor het eerst was dit officiële gedeelte ook toegankelijk voor het brede publiek.

Schepen van Foren Wouter Allijns werd uitdrukkelijk bedankt voor de fijne samenwerking in de speech van Heidi Coussens, voorzitter van het foorcomité. “Eindelijk een schepen die naar ons luistert.” Met een druk op de knop, confetti en muzikaal entertainment van de majorettes van de Koninklijke Harmonie Moed & Vlijt verklaarden de belleman Stephan Vandemaele, de zes paasfoorprinsjes en –prinsesjes, Wouter Allijns, burgemeester Ruth Vandenberghe, Tineke van Heule en Heidi Coussens de kermis voor geopend. Tot 17 uur genoot jong en oud van een gratis toegankelijke kermis.

’s Avonds om 22 uur volgde dan op de Havenkaai, aan de kant van Kortrijk Weide, een extra feestelijke opening. Met een vuurwerkshow werd het nieuwe foorplein op het Nelson Mandelaplein ingewijd. De andere locaties zijn de Grote Markt, de Graanmarkt, het Schouwburgplein, het Casinoplein en het Conservatoriumplein.

Actie met LAGO

Met LAGO is gedurende de volledige Paasfoor een actie uitgewerkt. Wie gaat zwemmen in het zwemparadijs bij LAGO zal kunnen genieten van voordelen en kortingen op de attracties op het Nelson Mandelaplein. “Het centrum van Kortrijk wordt dankzij de 132 kramen en de combinatie met het subtropisch zwembad op Kortrijk Weide het grootste pretpark van België. Perfect voor een volledige vakantiedag vertier in onze stad”, zegt schepen Wouter Allijns.

Kinderen kunnen op woensdag 12 en woensdag 19 april op de kermispleinen hun favoriete tekenfilmfiguren ontmoeten en zich laten schminken door grimeartiesten. Op maandag 17 april is er de prikkelarme dag voor mensen met epilepsie of die hooggevoelig zijn. De foorkramers zetten tussen 15 en 19 uur de muziek stiller en dimmen felle lichten. Op dinsdag 18 april en donderdag 20 april volgen respectievelijk de Dag van de Student- en Seniorendag. Alle Kortrijkse studenten krijgen dan kortingen en voordelen. Voor de rusthuisbewoners van Groot-Kortrijk zijn er gratis oliebollen. Tot slot is er weer een kortingstarief met de UiTPAS. Er zijn jetons verkrijgbaar aan 1 euro per stuk voor de draaimolens, botsauto’s, achtbanen of doolhoven. Op zondag 23 april, de laatste dag van de Paasfoor, is er traditiegetrouw de Verminderde Prijsdag.



