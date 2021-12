Oxfam Wereldwinkel met gezellige cadeaudagen

De feestdagen komen er aan en Oxfam Wereldwinkel pakt dit jaar uit met gezellige cadeaudagen. In de Wereldwinkel in de Sint-Tillostraat brengen ze tal van leuk geschenken en cadeautips samen. Iedereen is van harte welkom van zaterdag 11 december tot eind de maand december.

Oxfam Wereldwinkel in de Sint-Tillostraat wou dit jaar voor het eerst met een geschenkenbeurs voor het eindejaar uitpakken, maar daar stak corona een stokje voor. “Onze bedoeling was om de voormalige gebouwen van Strobbe een weekend in te palmen met onze allereerste geschenkenbeurs, maar de maatregelen laten dat helaas niet toe”, vertelt Fien Dessauvage van de Werelwinkel. “We blijven dus noodgedwongen toch in onze winkel en kleden die feestelijk aan.”

De Wereldwinkel heeft een hele resem leuke cadeautjes die vanaf nu te koop zijn. “We hebben echt voor elke leeftijd wel iets mooi in ons assortiment.” klinkt het. “We hebben heel wat leuk speelgoed, er zijn juweeltjes, sjaals, verschillende decoratie-items, handtassen en dan ook onze chocolade, koffie, wijn en andere producten natuurlijk. Er zijn dus heel wat mogelijkheden en dat voor elk budget. Je kan bij ons al cadeautjes vinden die maar één euro kosten.”

Cadeaumanden

“In de winkel is het tijdens de eindejaarsperiode ook mogelijk om cadeaumanden samen te stellen met alle producten die we in ons assortiment hebben. We zorgen dat het stuk voor stuk mooie cadeautjes worden. Al onze geschenken zijn uiteraard fair trade en eerlijke handel, we hebben eigenlijk uit alle continenten verschillende producten.”

Iedereen is heel erg welkom om een kijkje te komen nemen in de Wereldwinkel. “Onze winkel is vrij toegankelijk. Iedereen kan in en uit, er is geen aankoopverplichting. Natuurlijk is een mondmasker nodig, maar verder kan je rustig je eindejaarsaankopen komen doen.”

“Onze Wereldwinkel vind je in de Sint-Tillostraat 4. Op zaterdag is die open van 9.30 tot 12 uur en van 14 tot 18 uur, op woensdag en vrijdag van 13 tot 18 uur. In de kerstvakantie is de winkel extra open. Kom gerust ideetjes opdoen voor een heel gezellig eindejaar!” (MVI)