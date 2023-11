Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk organiseert jaarlijkse Fair Trade geschenkenbeurs in JC Tranzit

In het weekend van 24 tot en met 26 november organiseert Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk haar jaarlijkse Fair Trade geschenkenbeurs. Je vindt er allerhande Fair Trade cadeaus voor de eindejaarperiode. “Ook slaan we dit jaar de handen in elkaar met trouwe partners ter ere van onze 50ste verjaardag.”

Op de geschenkenbeurs, van vrijdag 24 november tot en met zondag 26 november in JC Tranzit zet Oxfam-Wereldwinkel Kortrijk tal van hun producten in de kijker. “Dit is de ideale kans om een uniek en origineel eindejaarsgeschenk te bemachtigen. Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de Kortrijkse Wereldwinkel, bundelen wij de krachten met gelijkgezinde partnerorganisaties. De beurs is in samenwerking met Refu Interim, 11.11.11., Avansa Mid-en Zuid West, Mondiale Raad Kortrijk, KortRIJK aan Culturen, JC. Tranzit, Rikolto, Mensen Onderweg, FMDO en Stad Kortrijk”, zegt educatief medewerker Anaïs Loobuyck.

De geschenkenbeurs is open op vrijdag van 10 tot 23 uur, op zaterdag van 10 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 18 uur. In het aanbod vind je juwelen, speelgoed, accessoires, servies, boeken, kaarten, voeding, cosmetica, zepen, kaarsen, tuinartikelen, linnen, manden, badkamer- en keukenproducten. Met binnenbar en wijnproeverij.

Daarnaast staan verschillende activiteiten gepland. Vrijdagavond gaat Fikry El Azzouzi in duet met muzikant Tom Kestens. Hij beschrijft dat stukje van de samenleving en geeft personages een stem die klassiek afwezig zijn. Samen vormen zij een trio met Elke Gijsemans, grafisch kunstenaar. “Zaterdag leiden we de avond in met een kinderfuif, foodmarkt en live concert gebracht door Memo Pimiento, Latijns-Amerikaanse cumbia en Europese electromuziek. Vanaf 21.30 uur begint de fuif Habibeats, een concept dat nieuwkomers verbindt met het nachtleven”, licht Anaïs toe. Op zondag volgt van 11 tot 13 uur de receptie ‘50 jaar Oxfam Wereldwinkel Kortrijk’. “Als trouwe klant bij de Wereldwinkel krijg je op vertoon van je kasticket een gratis drankje ter ere van onze 50ste verjaardag.”