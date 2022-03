Oxfam-Wereldwinkel Brugge lanceert opvallende affichereeks met bekende Bruggelingen

Oxfam Wereldwinkel Brugge geeft zijn 50-jarig bestaan kleur met een opvallende affichecampagne. Daarop prijken bekende mannen en vrouwen, van Brugge afkomstig of die er nu wonen, en die bereid waren voor de lens van fotografe Falke Knockaert (24) te poseren.

De Bekende Bruggelingen zijn journalist Lieven Verstraete, seksuoloog Wim Slabbinck, schrijfster Lara Taveirne, zangeres en actrice Sarah Vandeursen, Raymond van het Groenewoud, zanger Franky De Smet-Vandamme (Channel Zero), burgemeester Dirk De fauw, zangeres Ingeborg Sergeant, acteur Sam Louwyck, Pieter Delanoy (De Mol in 2018) en professor filosofie en ethiek Ignaas Devisch.

‘Oxfam in us erte’

Elk van hen werd gelinkt aan een product van de Wereldwinkel, en elke affiche werd ook opgeleukt met een spitse tagline. De vrijwilligers van Oxfam – Wereldwinkel Brugge werden evenmin vergeten. Op de affiche staan ze met een brede glimlach samengetroept rond een indrukwekkende chocomelkbrik én achter het statement W’en Oxfam in us erte.

Bedenker van de taglines is Luc Knockaert die onder meer voor vondsten zoals Raymondiaal, Boter bij Devisch en Zeevruchten van Oxsam tekende en zo de Oxfam-boodschap met een humoristische toets helpt overbrengen. De foto’s zijn van dochter Falke, die fotografe in bijberoep is. De affichecampagne van Oxfam is de eerste grote campagne waarvoor ze aangesproken werd.

Sarah Vandeursen

“Iedereen was zeer vlug bereid om mee te werken. De buitenopnamen vonden plaats in Brugge, de meeste binnenopnamen in mijn studio in Oostende”, vertelt ze.

Alleen met Sarah Vandeursen was het extra opletten geblazen. Op de affiche zie je hoe enkele flinke strepen honing van haar gezicht druipen. “Bleek dat ze voor opnamen die wat later gepland waren haar haar niet mocht wassen…”

Zelf affiche uithangen

De affichereeks wordt donderdagavond tijdens een academische zitting op het stadhuis in Brugge in avant-première voorgesteld. Wie ook een affiche wil uithangen om Oxfam – Wereldwinkel Brugge in de kijker te zetten, kan hiervoor terecht in de winkel in de Geldmuntstraat 8 in Brugge. (CGRA)