Oxfam cadeaudagen vol verrassingen

Op zaterdag 14 december van 10 tot 19 uur en zondag 15 december van 10 tot 18 uur transformeert Oxfam Wereldwinkel OC De Schouw om tot een sfeervolle, gezellige en faire geschenkenbeurs. Op zondagvoormiddag is er een aperitiefconcert en kan er ’s middags ingeschreven worden voor vegetarische Oosterse groentencurry of een curry met kip, ananas en cashewnoten. Dat kan via deze link.

“Met Oxfam geef je meer betekenis aan de feesten”, zegt Heidi Casteleyn namens de werkgroep. “Naast een uitgebreid aanbod producten en geschenken uit de OWW, bieden we extra kansen aan projecten om hun werking voor te stellen en hun producten aan te bieden.” (JW/foto Kurt)