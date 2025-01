Zr. Francisca (87), laatste overste van de Zusters Augustinessen in Kortrijk, overleden

Op Nieuwjaarsdag is in zorgcampus ’t Huis in de Condédreef in Kortrijk zuster Francisca – Rozanna Nollée – op 87-jarige leeftijd overleden. Zij was de laatste priorin of overste van de Zusters Augustinessen van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in de Budastraat in Kortrijk.

Zuster Francisca werd als Rozanna Rollée op 21 november 1937 geboren in het gezin van schilder Romain Rollée en Martha Lips uit Izenberge. Ze had nog twee broers en een zus. Broer Amand, ook schilder en destijds bekend van zijn Curiosamuseum, is pas in mei 2024 overleden en zus Gilberte in november 2023. Rozanna werkte eerst als boekhoudster in een kantoor en trad in 1965 op 28-jarige leeftijd in Kortrijk binnen bij de Zusters Augustinessen. Daartoe werd zij aangezet door een ervaring met zieken op bedevaart in Lourdes. In 1971 legde ze er haar geloften af. Zij koos voor de kloosternaam Francisca om in de voetsporen te treden van Sint-Franciscus van Assisi.

Van boekhoudster tot verpleegster

Doordat de congregatie al eeuwenlang verbonden is met het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal en ziekenzorg de eerste opdracht is voor de zusters, moest zij eerst verpleegkunde studeren. Zij heeft ook als verpleegster gewerkt tot ze in 1979 de overleden zuster Gabrielle Doornaert als priorin opvolgde. Sindsdien werd ze telkens herverkozen en leidde zo gedurende 43 jaar de congregatie tot 2022. “Haar grote verdienste? Haar leven lang is zij goed geweest voor alle mensen die het nodig hadden”, zegt medezuster Marie-Louise Baes, toevallig ook uit Izenberge afkomstig.

Laatste priorin

Twee jaar geleden moest zuster Francisca naar het woon-zorgcentrum verhuizen. Als overste droeg zij vele jaren de verantwoordelijkheid voor het personeel van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal tot aan de fusie met AZ Groeninge en van de huidige OCMW-rusthuizen. In 2010 mocht zuster Francisca met haar medezusters 800 jaar ziekenzorg in Kortrijk vieren. Na het afscheid van zuster Francisca is er geen priorin meer verkozen. De vier nog overblijvende zusters Augustinessen zijn nu aangesloten bij de vzw Camino.