Zaterdag 1 februari afscheid van bakker Jürgen (56): ‘Ook via livestream te volgen in de Bellevueschool’

Het overlijden van bakker Jürgen Tytgat slaat diepe wonden. Niet in het minst natuurlijk bij zijn man Patrick Lecluse, met wie hij in augustus 2009 trouwde, maar ook bij zijn familie en pakken vrienden. De afscheidsviering vindt plaats op zaterdag 1 februari om 13 uur in de aula van Uitvaartzorg Snoeck. Daar zijn 200 gereserveerde plaatsen voorzien, andere mensen kunnen terecht in de Bellevueschool waar de plechtigheid via livestream op groot scherm te volgen zal zijn.

Bakker Jürgen Tytgat (56) was een graag geziene figuur in Izegem en Lendelede, waar hij opgroeide. In Izegem runde hij de bakkerij in de Roeselaarsestraat 16 die zijn naam droeg. Die moest hij 12 jaar geleden stopzetten toen hij getroffen werd door een trombose.

In 2021 startte hij met Bistro Tearoom Jeanine in de Roeselaarsestraat pal tegenover het ziekenhuis. Zijn partner Patrick stapte ook vrij snel in de zaak. Door het succes volgde de verhuizing naar een groter pand op de Korenmarkt, waar het koppel verder schreef aan het succesverhaal. Maar de jongste weken ging het niet goed met de gezondheid van Jürgen. Hij was in het ziekenhuis beland met rugklachten, een hernia zo bleek. Maar de klachten bleven intens en toen bleek dat hij ook een bacteriële infectie had opgelopen. Hij werd vorige donderdag nog naar het UZ Gent gebracht, daar is hij zaterdag overleden.

Van Jürgen wordt afscheid genomen op zaterdag 1 februari in de aula van Uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat. Omdat de aula allicht veel te klein zal zijn, is er ook de mogelijkheid om in de Bellevueschool (pal naast Uitvaartzorg Snoeck) via livestream de dienst bij te wonen. Jürgen genoot zelf ook van zingen en volgde les bij Muziekhuis Toon in Oostrozebeke, zijn gewezen muziekleraar Toon Van Belleghem komt zingen op de dienst.

De familie van Jürgen wordt ook dubbel getroffen. Lindsey Debusschere die straks afscheid neemt van haar vrienden en klanten in de sporthal van Steuren Ambacht, omdat ze nog maar enkele weken of maanden te leven heeft, is de nicht van Jürgen.