Zanger Udo Montez overleden

In Brugge is zanger Guido Puype (83) overleden. De man is beter bekend onder zijn artiestennaam Udo Montez. Zijn overlijden dateert al van met Kerstmis, maar werd pas nu bekendgemaakt.

In de late jaren 60 en begin de jaren 70 bereikte de West-Vlaamse zanger Udo Montez met enkele singles de toenmalige Vlaamse Top 10 van Radio 2. Nummers als ‘Zou dit liefde zijn’, ‘Zoals ik liefde heb voor jou’ en ‘Buenas noches Carmenita’ stonden toen hoog genoteerd in alle Vlaamse hitparades.

Udo Montez, in het echte leven Guido Puype, begon zijn carrière als orkestzanger in het orkest De Hey-Toppers van Norbert en vormde ook een muzikaal duo met zijn broer onder de naam ‘De Korviks’. Hij was één van de eerste artiesten bij het Start-label van Sylvain Tack, met o.m. ook nog Paul Severs en Ricky Gordon.

Fanclub

Een tijdlang draaide hij goed mee in de Vlaamse showbizz met ook een bloeiende fanclub, maar later ging zijn succes toch wat tanen. Er volgde nog een tweetal singles, maar die haalden niet meer het succes van de vorige producties. Na enkele jaren verdween hij dan ook van het podium.

Guido Puype stamde uit een bekende muzikale familie. Hij was de echtgenoot van Monique De Baecke en de vader van Karel en Geert, er zijn ook al kleinkinderen. Hij werd geboren in Loppem en is overleden in het AZ Sint-Jan in Brugge. De uitvaart verliep in besloten kring.

Als herinnering en eerbetoon verscheen zopas ‘Remember Udo Montez’ dat op Spotify kan beluisterd worden via de link https://open.spotify.com/playlist/6fobWKAy0wLsxAv8QQgwVx