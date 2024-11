Zaakvoerster van Inter-Cars Roeselare is overleden

In het AZ Delta Rumbeke is Katrien Gryspeerdt (54) overleden. Ze was de zaakvoerster van autohandel Inter-Cars in de Izegemsestraat in Roeselare. Katrien leidde de zaak met haar echtgenoot Wim Calewaert. Ze was de moeder van twee kinderen Charlotte en Jean-Thibault en de oma van kleinzoon Cyriel.

Katrien werd geboren in Roeselare op 9 april 1970. Inter Cars bestaat al meer dan twintig jaar.

De uitvaartdienst vindt plaats op zaterdag 30 november om 11 uur in de parochiekerk H.-Kruisverheffing in Beveren-Roeselare.