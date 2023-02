Weekbodefotograaf Jos Bogaerts op 77-jarige leeftijd overleden in Roeselare

Donderdag 2 februari is Jos Bogaerts overleden in Roeselare. Hij stond meer dan 50 jaar bekend als Foto Jos, als fotograaf was hij onder meer het gezicht van De Weekbode.

Jos Bogaerts groeide op in Krottegem. Zijn eerste stappen als fotograaf zette hij bij Het Wekelijks Nieuws om later de overstap te maken naar De Weekbode, waar hij van alle markten thuis was. Van een fotoreportage tot een kampioenenfoto of jubileum, hij deed het allemaal. Hij was ook jarenlang de fait divers-medewerker, waarbij hij dag en nacht paraat stond wanneer er iets gebeurde.

Volks figuur

Daarnaast was hij ook erg geëngageerd in verschillende verenigingen, hij was voorzitter van De Denker en erevoorzitter van de Roeselaarse Perskring. Club Roeselare lag hem ook bijzonder nauw aan het hart.

Jos zal altijd bekend staan als een volks figuur, immer goedlachs. Iemand die gemist zal worden in de Roeselaarse perswereld. Bedankt voor alles.