VTI Ieper in diepe rouw nadat ze in amper vijf dagen Els (50) en Dirk (57) verliezen: “Dit is niet te vatten”

In amper vijf dagen verliest het VTI van Ieper onthaalmedewerkster Els Vannieuwenhuyse (50) en godsdienstleraar Dirk Depoorter (57). De school probeert het verlies nu op verschillende manieren te verwerken: “Die smerige kanker heeft hen allebei kapotgemaakt.”

“Dit raakt onze school in het diepste van ons zijn, het is niet te vatten”, reageert een geëmotioneerde directeur Pieter Roets op het overlijden van zijn collega’s. “Twee fijne mensen. Die smerige kanker heeft hen allebei in een korte tijd kapotgemaakt, het is onwezenlijk.”

Lachend gezicht aan onthaal

Els Vannieuwenhuyse wordt herinnerd als “het lachende gezicht aan de balie”. “Zij was jarenlang het eerste gezicht dat mensen zagen aan het onthaal van onze school”, vertelt Pieter. De vrouw bleek ook geëngageerd bij evenementen op school, zoals de Open Dag en het eetfestijn Samen Tafelen.

“Ze was er graag bij en ze was graag gezien door iedereen. Achttien maanden lang vocht ze tegen die slepende ziekte: een stap vooruit, vier achteruit, verschillende operaties, chemotherapieën… tot haar lichaam moegestreden was. We wisten dat we afscheid zouden moeten nemen. Ze werd amper 50.”

“We hadden nooit gedacht dat Dirk er nu al niet meer zou zijn. Het is heel snel gegaan”

Vijf dagen later overleed Dirk Depoorter op 57-jarige leeftijd. Hij was godsdienstleraar en klastitularis. Ook zijn dochter Margot Depoorter geeft les in het VTI. “Hij zag zijn leerlingen doodgraag en toonde respect: steeds luisterend, nooit oordelend”, aldus Pieter. “Een oprechte, eenvoudige en stille mens, maar ook sterk geëngageerd. Jarenlang was hij lid van het pastorale team en van de leerlingenraad. Bovenal was hij de bezieler van onze Italiëreis. Hij ging tot het uiterste om onze leerlingen het beste van dat land te laten zien. In de voorbije paasvakantie is hij nog mee geweest. We hadden nooit gedacht dat hij er nu al niet meer zou zijn. Het is heel snel gegaan.”

Rouwhoekjes

De school, die 720 leerlingen telt, probeert het verlies nu te verwerken. “Het is onmetelijk hard op zo’n korte tijd. We hebben zelf verdriet, maar proberen nabij te zijn. Op school hebben we verschillende rouwhoekjes ingericht, waar iedereen kaartjes kan invullen die zullen bezorgd worden aan de families. Voor beiden voorzien we op 30 juni een moment op de speelplaats met al onze leerlingen en de families.”

“We hebben ons deel nu wel gehad: de voorbije jaren moesten we ook al onverwacht vroeg afscheid nemen van collega’s en leerlingen met nog zoveel plannen en een mooi leven voor zich. Onze school is een hechte gemeenschap, een echte bende. In verdriet zijn we er voor elkaar. We nemen onze tijd om over schone en mooie herinneringen te praten. We laten los, maar vergeten doen we nooit.” (TP)