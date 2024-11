Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst VBZR rouwt om Bob die meer dan 40 jaar vrijwilliger was: “Hij was een mentor voor velen”

De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst (VBZR) rouwt om het verlies van Robert ‘Bob’ Maertens (89), meer dan veertig jaar een rots in de branding als vrijwilliger.

“Van het prille begin tot zijn laatste dagen gaf Bob het beste van zichzelf. Zijn passie voor de organisatie en zijn tomeloze inzet maakten hem een onmisbare kracht en een inspiratie voor iedereen die hem kende”, klinkt het verslagen. Bob nam bij de VBZR een breed scala aan taken op zich en drukte overal zijn persoonlijke stempel op. “Zo was het veel gelezen meteo-venster aan ons reddingsstation een van de initiatieven van Bob. Ook achter de schermen was hij heel actief: van het beantwoorden van de telefoon tot het versturen van lidkaarten en vlaggen naar onze leden, Bob zorgde ervoor dat alles vlekkeloos verliep. Zijn veelzijdigheid en bereidheid om overal bij te springen, maakten hem een echte duizendpoot binnen de VBZR.” Bob heeft er ook de meeste interventies op zijn naam. “Bij elke interventie had hij een vaste taak: als radioman zorgde hij voor een vlotte communicatie met het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum. Hij leverde cruciale informatie aan onze redders, die daardoor goed voorbereid aan elke opdracht konden beginnen. Zelfs op het einde van zijn actieve loopbaan bleef hij deze rol met dezelfde precisie en toewijding vervullen, dag en nacht. Zijn rustige en deskundige aanpak was een hoeksteen van ons werk.”

Zo groeide Bob in de loop der jaren groeide Bob uit tot een vast gezicht bij de VBZR. “Hij vertegenwoordigde ons met trots op tal van evenementen. Als een echte ambassadeur droeg hij zo bij aan de zichtbaarheid en bekendheid van onze vereniging. Niet alleen zijn professionele aanpak, maar ook zijn warme persoonlijkheid maakten hem bijzonder. Door zijn rijke levenservaring wist hij jong en oud te inspireren en te verbinden. Hij was een mentor voor velen van ons en een vriend voor iedereen. Zijn humor, wijsheid, doorzettingsvermogen en optimisme zullen ons altijd bijblijven.” Bovenop zijn taken bij de VBZR, had Bob een grote passie voor video’s en beeldmateriaal. “Dankzij de vele opnames die hij door de jaren heen maakte, beschikken we over een prachtig archief van onze hoogte- en dieptepunten. Elk jaar verraste hij ons met een zorgvuldig gemonteerde film die het afgelopen jaar samenvatte, een traditie die we altijd zullen koesteren. Bobs betrokkenheid bleef tot het allerlaatste moment onverminderd groot. Hij woonde vergaderingen bij alsof het zijn eerste dag bij de VBZR was: altijd vol interesse en bereid om zijn steentje bij te dragen. Het zal nooit hetzelfde zijn zonder hem, maar we zijn dankbaar voor de vele jaren dat we hem in ons midden mochten hebben. Zijn nalatenschap blijft een bron van kracht en inspiratie voor ons allemaal”, klinkt het.