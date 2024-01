Voormalige bakkersvrouw Francine Vermeire (69) uit Sint-Kruis overleden

Op 69-jarige leeftijd is zaterdag Francine Vermeire overleden na een korte ziekte. Ze was goed gekend in Sint-Kruis als bakkersvrouw van Bakkerij Pascal in de Fortuinstraat, waar haar zoon Pascal voor ambachtelijk brood en heerlijke croissants zorgde.

Een kwarteeuw lang stond Francine in de winkel en maakte ze graag tijd om met elke klant een babbeltje te slaan. Ook heel wat oud-leerlingen van het Sint-Andreaslyceum in Sint-Kruis zullen haar nog herinneren. Na de lessen gingen ze in de bakkerij snoep kopen.

Na het stopzetten van de bakkerij runde ze nog samen met Pascal een zaak in bloemen en planten op hetzelfde adres. De laatste jaren genoot ze van haar pensioen.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op donderdag 1 februari in de aula van het Uitvaartcentrum Bleyaert aan de Moerkerkesteenweg in Sint-Kruis.

Aan de familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.