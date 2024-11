Voormalig uitbaatster Café ‘t Gildenhof in Wervik Cataline Lecompte (74) overleden

In haar flat in de Speiestraat in Wervik is Cataline Lecompte (74) onverwacht overleden. Samen met haar echtgenoot wijlen Alex Vandamme baatte ze destijds 20 jaar Café ‘t Gildenhof in de Duivenstraat in Wervik uit.

Cataline en Alex waren 40 jaar lid van de koninklijke toneelgilde Hoger Op en werden hiervoor gehuldigd. Alex is ook nog regisseur van Hoger Op geweest.

Cataline werd geboren in Wervik op 26 maart 1950 en was de weduwe van Alex Vandamme (†2009) en de partner van Pierre Adam. Ze was de moeder van twee zonen Nico en Wim. Daarnaast zijn er vijf kleinkinderen. Cataline en Alex volgden destijds wijlen Guido Stamper en wijlen Georgette Sandra op. Op de planken van zaal Het Volksbelang speelden ze vaak samen toneel.

“Ik leerde Alex kennen tijdens een receptie ter gelegenheid van een kunsttentoonstelling in Het Volksbelang”, vertelde Cataline destijds in KW. “Op dat moment was er ook repetitie van het toneel. Toen ik hem in de zaal ontmoette, sloeg de vonk meteen over.”

Het overlijden van Cataline komt onverwacht. Ze voelde zich niet goed en besloot wat te rusten op haar bed. Haar partner trof haar later in een zorgwekkende toestand aan en belde de hulpdiensten, Hulp mocht helaas niet meer baten.

De uitvaartdienst vindt plaats op donderdag 14 november om 09.30 uur in de Sint-Jozefskerk in Wervik.