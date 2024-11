Voormalig socialistisch schepen Roger Beeckaert (87) overleden

Roger Beeckaert, voormalig schepen van Bredene, is op zondag 10 november overleden in wzc Wellington in Oostende. Hij werd 87 jaar. Voormalig gemeenteraadslid en schepen Beeckaert mag als een van de wegbereiders van de jarenlange hegemonie van Vooruit (vroeger BSP, SP en SP.A) in Bredene beschouwd worden.

Beeckaert, oud-leerling van het Atheneum Oostende, studeerde af als regent (Frans) en kon meteen aan de slag in de Europaschool, toen nog een Rijksmiddelbare school. Zes jaar later stond hij voor het eerst op een BSP-lijst, op verzoek van toenmalig burgemeester August Plovie. De BSP verkeerde in de vroege jaren zestig van vorige eeuw echter in crisis en bij de volgende verkiezingen ging de lijst Volksbelangen van Albert Claeys met de burgemeesterssjerp lopen.

Roger Beeckaert, in 1970 door het afhaken van enkele BSP-gemeenteraadsleden vanop een zevende plaats op de kieslijst plots in de raad, werd zo oppositielid. Toch werd hij niet veel later door burgemeester Claeys gevraagd om schepen van Openbare Werken en Urbanisatie te worden. Onder Beeckaerts leiding werd onder meer het sportcentrum en zwembad Ter Polder, toen een van Bredenes grootste projecten, gerealiseerd. Later zou Beeckaert nog dienen als schepen onder CVP-burgemeester Roger Eerebout.

Een van de boegbeelden

Toen het duo Willy Vanhooren en Jacky Maes vervolgens de macht greep in Bredene, was Beeckaert opnieuw een van de boegbeelden van zijn partij en het gemeentebestuur. Onder Vanhooren-Maes-Beeckaert zouden de socialisten in Bredene uiteindelijk de weg naar een absolute meerderheid uitstippelen. Een meerderheid die ze pas onlangs, op 13 oktober 2024, verloren.

Na enkele jaren in het onderwijs ging Roger Beeckaert 18 jaar lang aan de slag als directeur administratie en financiën bij de Oostendse immobiliënmaatschappij Vanbiervliet. Daarna zou hij nog zeven jaar een kaderfunctie bekleden bij de Bond Moyson.

Tragedie

Met Roger Beeckaert verliest Vooruit na Jacky Maes een tweede lid van het trio dat de socialisten naar ongekende successen leidde in Bredene. Waar burgemeester Willy Vanhooren geroemd werd als een goede communicator en verzoener en Jacky Maes als de standvastige partijman, was Roger Beeckaert de betrouwbare dossiervreter.

Privé werd Roger Beeckaert niet gespaard van tragedie. In 1994 verloor hij zijn echtgenote Anne Marie, die tijdens een reis in Spanje plots overleed. Later zou hij in de Oostendse kunstenares Josyane Vanhoutte een nieuwe levenspartner vinden.

Roger laat naast partner Josyane een zoon, Philippe, en een kleindochter, Charlotte, na. Philippe Beeckaert is in Bredene vooral bekend als hoofdredder in zwembad Ter Polder en voorzitter van Natuurwerkgroep De Zeekoet.

De uitvaartplechtigheid vindt plaats op woensdag 20 november om 11 uur in vrijzinnig centrum De Fakkel (Zwanestraat 11, 8450 Bredene).