Voormalig schepen Erwin Delbeke (52) overleden

Op vrijdag 8 december is Erwin Delbeke op 52-jarige leeftijd onverwacht overleden. Hij was jarenlang schepen en was ook een tijdlang OCMW-voorzitter in Hooglede.

Erwin Delbeke werd op 14 november 1971 geboren. Hij kleurde jarenlang de lokale Hoogleedse politiek. Zo zetelde hij zes jaar als gemeenteraadslid, maar werd hij vooral bekend als schepen van onder andere Sport.

Erwin Delbeke zetelde aanvankelijk als lid van meerderheidspartij Samen, maar toen duidelijk werd dat hij en Rik Debeaussaert in 2012 niet meer op de lijst van die partij zouden staan, deden ze verder onder de vlag van sp.a (nu vooruit, red.). In aanloop naar die gemeenteraadsverkiezingen richtten Delbeke en bondgenoot Debeaussaert met bondgenoot Samen Sterk een eigen partij op. Samen Sterk haalde twee zetels en maakte deel uit van de meerderheid.

Erwin Delbeke werd OCMW-voorzitter. In 2015 gaf hij op sociale media aan te willen stoppen met politiek, begin 2016 werd tijdens de gemeenteraad duidelijk wanneer hij dat zou doen. Op 1 september 2016 werd Erwin Delbeke vervangen door Dimitri Carpentier.

De afscheidsplechtigheid voor Erwin Delbeke vindt plaats in intieme kring. Foto Stefaan Beel.