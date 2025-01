Voormalig Rode Duivel Gille Van Binst sterft op 73-jarige leeftijd

Voormalig topvoetballer Gilbert ‘Gille’ Van Binst is in de nacht van donderdag op vrijdag overleden in een woonzorgcentrum in Zaventem. Dat bevestigde zijn familie in een bericht. Van Binst leed sinds 2016 aan de ziekte van Parkinson. Hij kampte de laatste jaren ook met dementie. Van Binst werd in de jaren 70 vijftien keer Rode Duivel.

De flamboyante verdediger was een jeugdproduct van paars-wit en maakte deel uit van het ijzersterke elftal dat medio jaren 70 schitterde in België en Europa. Van Binst veroverde als aanvallend ingestelde rechtsachter landstitels in 1972 en 1974. Hij won de Beker van België met Anderlecht in 1972, 1973, 1975 en 1976 en maakte ook naam in Europa met eindzeges in de Europacup II, de Beker der Bekerwinnaars, in 1976 en 1978. In beide jaren won Anderlecht ook de Europese Supercup.

In de nadagen van zijn carrière volgden nog passages bij het Franse Toulouse (1980-1981) en Club Brugge (1981-1983). Tussen 1972 en 1977 verzamelde hij vijftien caps bij de Rode Duivels waarin hij een keer scoorde, in een 4-0-zege tegen IJsland. Hij maakte deel uit van de selectie van bondscoach Raymond Goethals voor het EK van 1972 in eigen land. De Rode Duivels veroverden op dat EK brons. Onder nieuwe bondscoach Guy Thys verdween hij uit beeld.

In de zomer van 1983 stopte Van Binst met voetballen. Hij was even assistent bij Club Brugge en later hoofdcoach bij Wallonia Namur, SC Lauwe en SK Oostnieuwkerke. De voorbije decennia werd hij ook geregeld opgevoerd als analist in de media.