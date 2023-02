Voormalig Kortrijks NCMV-boegbeeld Jozef Cornette (88) overleden

In het AZ Groeninge is Jozef Cornette vorige dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden. De gepensioneerde textielhandelaar was destijds een belangrijk figuur bij de Kortrijkse middenstand en ook achter de schermen van de toenmalige CVP (nu CD&V).

Jozef Cornette is op 19 juni 1934 in Kortrijk geboren als tweede van de acht kinderen van textielhandelaar Louis Cornette uit de Beheerstraat (voordien in de Noordstraat). Hij volgde middelbaar aan het Sint-Amandscollege en zou verder studeren, maar zijn vader – die in Kortrijk nog in de gemeenteraad gezeteld heeft – werd ziek, zodat hij moest meehelpen. In 1964 heeft hij de zaak dan overgenomen en ze 47 jaar gerund met de hulp van zijn echtgenote Francine Leconte, met wie hij in 1960 getrouwd was.

Jozef engageerde zich ook sterk in het sociale leven in Kortrijk en zette zich in het bijzonder in voor de middenstand als bestuurslid en voorzitter van NCMV, het huidige Unizo. Ook heeft hij in het nationaal bestuur van NCMV gezeteld. Hij is zelf geen gemeenteraadslid geweest maar is vooral achter de schermen bij de CVP actief geweest als voorzitter van het politiek comité voor de middengroepen. Hij is ook raadsheer geweest bij de Arbeidsrechtbank in Brugge.

Vrijwilligerswerk

Jozef Cornette was ook muzikaal aangelegd en heeft zelf in zijn jeugdjaren viool gestudeerd. Later zong hij bij het koor Pro Ecclesia, waarvan hij ook voorzitter werd. “Hij was eigenlijk bijna nooit thuis”, zegt dochter Els. “Was het niet voor de zaak, dan als vrijwilliger of voor een of andere vereniging. Hij is ook 40 jaar als brancardier mee geweest naar Lourdes en was bloedgever tot hij de leeftijdsgrens bereikte.”

Verder was hij een fervent voetbalfan en had tot aan de corona een abonnement op KVK. Toen hij met pensioen gegaan was, verhuisde hij eind jaren negentig naar een flat in de Rijselsestraat. Hij wilde zelf niet naar een rusthuis maar heeft vele mensen in rusthuizen bezocht. Na het overlijden van zijn echtgenote in 2014 bleef hij zelf het huishouden beredderen zoals zij dat deed. Vorige zondag moest hij na een val naar het ziekenhuis overgebracht worden en is er dinsdag overleden.

Hij was vader van drie kinderen: Mieke (met Piet Bracke, Gent), Katrien (Kortrijk) en Els (met Jean-Pierre De Leersnyder, Kortrijk). Hij had vijf kleinkinderen en drie achterkleinkinderen.

De uitvaartdienst heeft plaats op dinsdag 7 februari om 11 uur in de O.L. Vrouwekerk in Kortrijk.