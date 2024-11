Voormalig Clubspeler Louis Debackere (87) overleden

Louis Debackere, oud-speler van Club Brugge in de jaren 50, is op 87-jarige leeftijd overleden. Hij was tevens jarenlang zaakvoerder van Meubels en Keukens Debackere in Assebroek

Louis Debackere zag het levenslicht op 1 september 1937 in Assebroek en overleed op 22 november in woonzorgcentrum Van Zuylen. Hij voetbalde al van in zijn jeugdjaren bij Club Brugge, waarvan hij van 1957 topt 1965 lid was. Hij voetbalde acht seizoenen bij het eerste elftal van blauw-zwart.

167 wedstrijden

Hij stond zowel in de verdediging als op het middenveld, in zijn laatste seizoen was hij af en toe de kapitein van de ploeg. Louis Debackere vierde in 1959 met Club de promotie van tweede naar eerste klasse. Hij speelde 167 officiële wedstrijden bij Club en scoorde zeven doelpunten.

Louis Debackere maakte deel uit van een ploeg met onder meer verdediger Gaby Savat en de bekende aanvaller Fernand Govyvaerts, met Norberto Höfling als trainer.

De uitvaart van Louis Debackere vindt plaats op vrijdag 29 november om 10.30 uur in de parochiekerk van Sint-Kruis. Hij Debackere laat een dochter (Christa) en twee kleinkinderen (Cedric en Kimberly) na.

Handbooggilde

Louis Debackere was tevens een gewezen lid van handbooggilde Sint-Sebastiaan in Oostkamp, Sint-Hubertus in Beernem en De Vrije Burgers in Hertsberge.

De redactie biedt de familie hun innige blijken van deelneming aan.