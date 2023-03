Voormalig Brugs voetballer John Moelaert is overleden

John Moelaert, gewezen voetballer van Cercle én Club Brugge, is woensdagnamiddag in het Brugse AZ Sint-Jan op 80-jarige leeftijd overleden aan een hartfalen. Hij zag het levenslicht op 14 januari 1943 in Brugge en woonde in Jabbeke.

Hij speelde in zijn jeugd bij Concordia Brugge en bij Cercle, waar hij van 1962 tot 1966 als linksbuiten gedurende 92 wedstrijden voor het eerste elftal aantrad.

Toen Cercle in 1966 degradeerde naar derde klasse wegens een omkoopschandaal, trok John Moelaert samen met Gilbert Bailliu naar Club. Daar werd hij omgevormd tot linker back. Gedurende zes seizoenen voetbalde hij voor Club, in totaal 141 wedstrijden. Bij Club scoorde hij slechts één doelpunt, tijdens het seizoen 1970-71. Hij was een speler met grote inzet en fysieke kracht. In 1968 en 1970 maakte hij deel uit van het team dat twee keer de beker van België won.

Vertegenwoordiger

In zijn laatste seizoen voor Club, in een periode dat het profvoetbal vorm kreeg, verloor hij zijn basisplaats. In 1972 werd hij getransfereerd naar Racing Harelbeke, waar hij twee jaar lang speler-trainer was. Nadien was hij nog twee jaar actief bij Eendracht Aalter en een jaar bij SV Wevelgem City. Toen hij zijn voetbalschoenen aan de haak hing, trainde hij nog Sporting Beernem, SV Jabbeke, Eendracht De Haan en Excelsior Zedelgem. In 1995 zei hij de voetbalwereld definitief vaarwel.

John Moelaert was hij jarenlang vertegenwoordiger in medisch en kine materiaal. Hij verloor vroegtijdig zijn eerste echtgenote na ziekte en hertrouwde nadien met Liliane Rosseel. Het echtpaar vierde vorig jaar zijn gouden huwelijksjubileum. Hij laat een echtgenote, twee zonen en een dochter uit zijn tweede huwelijk na.