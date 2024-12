Visser Sadik Smagge overleden op amper 52-jarige leeftijd

Nieuwpoort heeft afscheid moeten nemen van Sadik Smagge, een gekend figuur in de visserijwereld. Sadik, 52 jaar oud, is op 7 december 2024 thuis overleden, na een lange strijd tegen een slepende ziekte. Hij werd geboren op 5 juni 1972 te Nieuwpoort en was de echtgenoot van Vicky Wittrock.

Sadik was de zoon van wijlen Freddy Smagge en Madeleine Dalle, uitbaatster van Café ‘t Schipke. Samen met zijn echtgenote Vicky bouwde hij een liefdevol gezin op. Hij laat drie kinderen en zes kleinkinderen achter. Zijn leven was altijd nauw verbonden met de zee, waar hij met trots zijn vak als visser uitoefende. Na een langdurige ziekte en een periode van herstel keerde hij terug naar het schip en zette hij zijn strijd voort, maar uiteindelijk moest hij deze verloren geven.

Zijn overlijden laat een diepe leegte achter, niet alleen bij zijn familie, maar ook bij zijn vele vrienden en collega’s. Een collega-visser herdenkt hem met de woorden: “Rust maar, beste vriend. Ik zal je zeker nooit vergeten. We hebben zoveel mooie momenten samen gehad, maar ook veel werk verzet. Ondanks ons leeftijdsverschil was je één van mijn beste vrienden.”

De uitvaartdienst ter nagedachtenis van Sadik Smagge zal plaatsvinden op zaterdag 14 december 2024 om 10 uur in de Onze-Lieve-Vrouwekerk te Nieuwpoort. (PG)