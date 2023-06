Vincent Genet van Champagnehuis Michel Genet overleden

Op maandag 22 mei is Vincent Genet van het bekende Champagnehuis Michel Genet uit Chouilly onverwacht op 58-jarige leeftijd overleden. Samen met zijn broer Antoine en zijn echtgenote Agnès runde Vincent de zaak, genoemd naar zijn vader Michel Genet in Chouilly, een Grand Cru-gemeente van de Côte des Blancs. Vincent was een bekend figuur in Middelkerke en kwam sinds 1998 met zijn champagnes naar het bekende champagneweekend in Middelkerke. Hij was altijd persoonlijk betrokken bij de creatie van de champagnes. Het oogsten, de vinificatie en het rijpingsproces werd door hem en zijn familie zelf gedaan om de hoge kwaliteit van de champagnes jaar na jaar te kunnen garanderen. Vincent had een zoon, Martin. De familie nam op woensdag 31 mei afscheid van Vincent in de kerk van Chouilly. (PG)